У Трампа мають намір оскаржити рішення судді про повернення грошей з отриманих мит

04:41 30.05.2026 Сб
Що заявили в Мін'юсті США?
Едуард Ткач
У Трампа мають намір оскаржити рішення судді про повернення грошей з отриманих мит Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Адміністрація Трампа заявила, що оскаржить рішення судді про повсюдне повернення всіх мит, які Верховний суд США визнав незаконними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У п'ятницю Мін'юст США подав повідомлення про те, що оскаржить постанову суду, який зобов'язав митні органи перераховувати всі імпортні податки, зібрані адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Зокрема, 20 квітня Митно-прикордонна служба США запустила новий онлайн-портал для опрацювання заявок на повернення коштів, що свідчить про намір влади повернути щонайменше частину з приблизно 166 млрд доларів митних зборів, які раніше цьогоріч були скасовані Верховним судом.

Однак, незважаючи на просування реалізації плану, Мін'юст США відмовився визнати, що суддя може володіти загальнонаціональними повноваженнями щодо контролю за цим процесом, залишивши таким чином можливість для нового судового розгляду.

"З цієї причини відповідачі мають намір оскаржити загальну судову заборону і домагатися призупинення дії заборони, за винятком конкретних позивачів-імпортерів у кожній справі, в якій суд ухвалив заборону", - йдеться в заяві Міністерства юстиції, поданій до суду в п'ятницю.

Що ще відомо

Нагадаємо, що після визнання мит Трампа незаконними, які було запроваджено 2025 року, президент США потім знову запровадив нові тарифи, але вже в розмірі 10%.

Однак у ніч на 8 травня стало відомо, що суд у США з міжнародної торгівлі визнав 10% тимчасові мита Трампа незаконними. При цьому суд заблокував їх тільки для двох компаній-імпортерів і штату Вашингтон. Для інших мита залишалися чинними до завершення апеляції.

За добу стало відомо, що адміністрація Трампа оскаржила рішення суду, який визнав мита в розмірі 10%, введених у лютому 2026 року, незаконними.

