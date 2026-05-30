ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Трампа намерены обжаловать решение судьи о возврате денег с полученных пошлин

04:41 30.05.2026 Сб
2 мин
Что заявили в Минюсте США?
aimg Эдуард Ткач
У Трампа намерены обжаловать решение судьи о возврате денег с полученных пошлин Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Администрация Трампа заявила, что обжалует решение судьи о повсеместном возврате всех пошлин, которые Верховный суд США признал незаконными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Китай отменяет пошлины на товары из Африки, чтобы перехитрить Трампа, - WSJ

В пятницу Минюст США подало уведомление о том, что обжалует постановление суда, который обязал таможенные органы пересчитывать все импортные налоги, собранные администрацией президента США Дональда Трампа.

В частности, 20 апреля Таможенно-пограничная служба США запустила новый онлайн-портал для обработки заявок на возврат средств, что говорит о намерении властей вернуть как минимум часть из примерно 166 млрд долларов пошлин, которые ранее в этом году были отменены Верховным судом.

Однако, несмотря на продвижение реализации плана, Минюст США отказался признать, что судья может область общенациональными полномочиями по контроль за этим процессом, оставив таким образом возможность для нового судебного разбирательства.

"По этой причине ответчики намерены обжаловать всеобщий судебный запрет и добиваться приостановления действия запрета, за исключением конкретным истцов-импортеров в каждом деле, в котором суд вынес запрет", - говорится в заявлении Министерства юстиции, поданном в суд в пятницу.

Что еще известно

Напомним, что после признания пошлин Трампа незаконными, которые были введены в 2025 году, президент США потом вновь ввел новые тарифы, но уже в размере 10%.

Однако в ночь на 8 мая стало известно, что суд в США по международной торговле признал 10% временные пошлины Трампа незаконными. При этом суд заблокировал их только для двух компаний-импортеров и штата Вашингтон. Для остальных пошлины оставались в силе до завершения апелляции.

Спустя сутки стало известно, что администрация Трампа обжаловала решение суда, который пригнал пошлины в размере 10%, введенных в феврале 2026 года - незаконными.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта
Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем