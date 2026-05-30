У Трампа намерены обжаловать решение судьи о возврате денег с полученных пошлин

Администрация Трампа заявила, что обжалует решение судьи о повсеместном возврате всех пошлин, которые Верховный суд США признал незаконными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В пятницу Минюст США подало уведомление о том, что обжалует постановление суда, который обязал таможенные органы пересчитывать все импортные налоги, собранные администрацией президента США Дональда Трампа.

В частности, 20 апреля Таможенно-пограничная служба США запустила новый онлайн-портал для обработки заявок на возврат средств, что говорит о намерении властей вернуть как минимум часть из примерно 166 млрд долларов пошлин, которые ранее в этом году были отменены Верховным судом.

Однако, несмотря на продвижение реализации плана, Минюст США отказался признать, что судья может область общенациональными полномочиями по контроль за этим процессом, оставив таким образом возможность для нового судебного разбирательства.

"По этой причине ответчики намерены обжаловать всеобщий судебный запрет и добиваться приостановления действия запрета, за исключением конкретным истцов-импортеров в каждом деле, в котором суд вынес запрет", - говорится в заявлении Министерства юстиции, поданном в суд в пятницу.