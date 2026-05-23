Китай скасовує мита на товари з Африки, щоб перехитрити Трампа, - WSJ

22:18 23.05.2026 Сб
3 хв
До чого може призвести нова політика Китаю?
aimg Едуард Ткач
Китай скасовує мита на товари з Африки, щоб перехитрити Трампа, - WSJ Фото: Дональд Трамп і Сі Цзіньпін (Getty Images)
Країнам Африки після повернення Дональда Трампа на посаду президента США стало складніше експортувати свою продукцію в Америку через мита. Однак Китай побачив у цих труднощах можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зокрема, з 1 травня Пекін скасував мита на всі товари з 53 з 54 африканських країн, прагнучи завоювати бізнес і вплив на континенті. Тепер усі товари, від вина до насіння кунжуту та вовни, надходять до Китаю без мита з усіх країн, окрім крихітної Есватіні, яка підтримує дипломатичні відносини з Тайванем.

На думку аналітиків, цей крок може ще більше наблизити населення Африки та її величезні мінеральні ресурси до Китаю. Згідно з WSJ, багато африканських лідерів і громадян позитивно сприйняли заяву Пекіна і бачать у Китаю взірець для наслідування в його зусиллях з виведення сотень мільйонів людей зі злиднів.

Також видання пише, що цей крок, зроблений Китаєм, може забезпечити безперебійні ланцюжки поставок найважливіших мінералів, таких як кобальт, мідь і колтан.

Крім цього, він також відкриває нові можливості для китайських компаній співпрацювати з африканськими урядами в реалізації інфраструктурних, логістичних і виробничих проєктів.

Контраст зі США і вигода Китаю

Ініціатива Пекіна різко контрастує з підходом адміністрації Трампа до країн, які він назвав "країнами-смітниками".

Зокрема, 2025 року США запровадили мита в розмірі 30% на ПАР, найбільшу економіку континенту, і 15% на багату корисними копалинами Демократичну Республіку Конго.

Потім Трамп ввів мита в розмірі 10% на всі країни, але законність його дій досі перебуває на розгляді суду.

Резюмуючи WSJ зазначає, що ініціатива Китаю щодо введення нульових митних зборів може дозволити країні повернути частину втрачених позицій в Африці. Така політика надає Пекіну альтернативний спосіб розширення свого економічного впливу.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 14 травня в Пекіні відбулася друга зустріч президента США Дональда Трампа з главою Китаю Сі Цзіньпіном (друга з моменту другої каденції Трампа).

За підсумками цих переговорів сторони домовилися про взаємне зниження митних тарифів на окремі товари, проте конкретний перелік продукції та масштаби змін поки що не розкриваються.

Також Трамп заявив, що розглядає можливість ослаблення санкцій проти китайських нафтових компаній, які купують сировину в Ірану.

Крім цього, у Білому домі заявили, що Китай зобов'язався закупити у США сільськогосподарську продукцію на суму 17 млрд доларів протягом 2026, 2027 і 2028 років.

