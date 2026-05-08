Суд визнав тарифи Трампа незаконними, але заблокував лише для трьох позивачів
Американський суд з міжнародної торгівлі визнав 10% тимчасові глобальні мита Трампа незаконними, однак заблокував їх лише для двох компаній-імпортерів і штату Вашингтон. Для решти мита залишаються в силі до завершення апеляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Що вирішив суд
Суд ухвалив рішення 2 голосами проти 1: Трамп неправомірно застосував статтю 122 Закону про торгівлю 1974 року для введення мит. Закон дозволяє встановлювати мита до 15% на строк до 150 днів для виправлення "дефіциту платіжного балансу" - але суд вирішив, що торговий дефіцит у 1,2 трлн доларів не є підставою для застосування цієї норми.
Запит 24 штатів на широке блокування мит для всіх імпортерів суд відхилив — більшість штатів не є імпортерами, що сплачують ці мита, тому не мають права на такий позов. Виняток зроблено для штату Вашингтон, який довів сплату мит через Університет Вашингтона.
Хто подавав позов
Серед позивачів - компанія Basic Fun!, виробник іграшок, та імпортер спецій Burlap & Barrel. Вони стверджували, що нові мита є спробою обійти рішення Верховного суду, який раніше скасував глобальні мита Трампа, введені на підставі закону про надзвичайні економічні повноваження.
Що далі
Адміністрація Трампа оскаржить рішення. До 24 липня - дати закінчення дії мит - уряд продовжуватиме їх збирати з більшості імпортерів. Після цього, за прогнозами юристів, можуть запровадити постійні мита на іншій правовій підставі - статті 301. Рішення ухвалено за тиждень до запланованих переговорів Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні.
Ще тиждень тому Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мит на європейські автомобілі, але згодом відклав це рішення, як тепер відомо, до 4 липня.
Крім того, американський президент розширив торговельний тиск на іноземних виробників медикаментів - адміністрація запроваджує підвищені мита на імпортні ліки, щоб стимулювати перенесення виробництв до США.
На такі дії Вашингтона серйозно відреагували в Євросоюзі. Зокрема, міністр фінансів Литви закликав ЄС продовжувати переговори зі США, водночас готуючи дзеркальні контрзаходи.