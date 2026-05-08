ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Суд визнав тарифи Трампа незаконними, але заблокував лише для трьох позивачів

04:13 08.05.2026 Пт
2 хв
Для всіх інших імпортерів мита залишаються в силі, поки не завершиться апеляція
aimg Катерина Коваль
Суд визнав тарифи Трампа незаконними, але заблокував лише для трьох позивачів Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Американський суд з міжнародної торгівлі визнав 10% тимчасові глобальні мита Трампа незаконними, однак заблокував їх лише для двох компаній-імпортерів і штату Вашингтон. Для решти мита залишаються в силі до завершення апеляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Трамп висунув ЄС ультиматум та погрожує митами на авто

Що вирішив суд

Суд ухвалив рішення 2 голосами проти 1: Трамп неправомірно застосував статтю 122 Закону про торгівлю 1974 року для введення мит. Закон дозволяє встановлювати мита до 15% на строк до 150 днів для виправлення "дефіциту платіжного балансу" - але суд вирішив, що торговий дефіцит у 1,2 трлн доларів не є підставою для застосування цієї норми.

Запит 24 штатів на широке блокування мит для всіх імпортерів суд відхилив — більшість штатів не є імпортерами, що сплачують ці мита, тому не мають права на такий позов. Виняток зроблено для штату Вашингтон, який довів сплату мит через Університет Вашингтона.

Хто подавав позов

Серед позивачів - компанія Basic Fun!, виробник іграшок, та імпортер спецій Burlap & Barrel. Вони стверджували, що нові мита є спробою обійти рішення Верховного суду, який раніше скасував глобальні мита Трампа, введені на підставі закону про надзвичайні економічні повноваження.

Що далі

Адміністрація Трампа оскаржить рішення. До 24 липня - дати закінчення дії мит - уряд продовжуватиме їх збирати з більшості імпортерів. Після цього, за прогнозами юристів, можуть запровадити постійні мита на іншій правовій підставі - статті 301. Рішення ухвалено за тиждень до запланованих переговорів Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Ще тиждень тому Дональд Трамп анонсував запровадження 25% мит на європейські автомобілі, але згодом відклав це рішення, як тепер відомо, до 4 липня.

Крім того, американський президент розширив торговельний тиск на іноземних виробників медикаментів - адміністрація запроваджує підвищені мита на імпортні ліки, щоб стимулювати перенесення виробництв до США.

На такі дії Вашингтона серйозно відреагували в Євросоюзі. Зокрема, міністр фінансів Литви закликав ЄС продовжувати переговори зі США, водночас готуючи дзеркальні контрзаходи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Суд
Новини
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Україна хоче отримати дані про своїх громадян у ЄС для підготовки до повернення
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту