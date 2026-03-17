У Трампа хочуть послабити санкції проти Венесуели, щоб збільшити видобуток нафти, - Bloomberg

Адміністрація Трампа має намір послабити санкції проти нафтового сектора Венесуели, щоб збільшити видобуток нафти на тлі різкого зростання цін через війну в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел, заходи, які можуть оголосити вже цього тижня, включають у себе видачу більшої кількості індивідуальних ліцензій, що дозволять іноземним компаніям працювати у Венесуелі без порушення санкцій США.

Крім того, адміністрація створить механізм, який полегшить ширшому колу компаній вихід на ринок Венесуели. Але поки незрозуміло, чи буде цей крок здійснюватися у формі видачі загальних ліцензій.

Поки що незрозуміло, чи призведе ослаблення санкцій проти венесуельської нафти до збільшення її видобутку в короткостроковій перспективі.

Наразі країна видобуває близько 1 млн барелів на день, що становить третину від першого рівня 1990-х років. Відтоді інфраструктура країни значно занепала через неефективне управління, недбалість, корупцію та санкції.

Франсіско Мональді, який є директором з енергетичної політики латинської Америки в Інституті державної політики Бейкера при університеті Райса, вважає, що Венесуела не в змозі виробляти достатню кількість додаткової нафти і робити це оперативно, щоб компенсувати різке зростання світових цін.

На його думку, Венесуела 2026 року збільшить видобуток не більше ніж на третину, або на 300 тисяч барелів на день - що фактично крапля в морі в рамках світового попиту. Проте адміністрація Трампа докладає всіх зусиль, щоб за можливістю збільшити поставки нафти на ринок. Раніше цього місяця США тимчасово послабили деякі санкції проти російської нафти, а також послабили свої зусилля з переконання Індії в тому, щоб та припинила закуповувати російську нафту.