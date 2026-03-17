У Трампа хочуть послабити санкції проти Венесуели, щоб збільшити видобуток нафти, - Bloomberg
Адміністрація Трампа має намір послабити санкції проти нафтового сектора Венесуели, щоб збільшити видобуток нафти на тлі різкого зростання цін через війну в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел, заходи, які можуть оголосити вже цього тижня, включають у себе видачу більшої кількості індивідуальних ліцензій, що дозволять іноземним компаніям працювати у Венесуелі без порушення санкцій США.
Крім того, адміністрація створить механізм, який полегшить ширшому колу компаній вихід на ринок Венесуели. Але поки незрозуміло, чи буде цей крок здійснюватися у формі видачі загальних ліцензій.
Поки що незрозуміло, чи призведе ослаблення санкцій проти венесуельської нафти до збільшення її видобутку в короткостроковій перспективі.
Наразі країна видобуває близько 1 млн барелів на день, що становить третину від першого рівня 1990-х років. Відтоді інфраструктура країни значно занепала через неефективне управління, недбалість, корупцію та санкції.
Франсіско Мональді, який є директором з енергетичної політики латинської Америки в Інституті державної політики Бейкера при університеті Райса, вважає, що Венесуела не в змозі виробляти достатню кількість додаткової нафти і робити це оперативно, щоб компенсувати різке зростання світових цін.
На його думку, Венесуела 2026 року збільшить видобуток не більше ніж на третину, або на 300 тисяч барелів на день - що фактично крапля в морі в рамках світового попиту. Проте адміністрація Трампа докладає всіх зусиль, щоб за можливістю збільшити поставки нафти на ринок. Раніше цього місяця США тимчасово послабили деякі санкції проти російської нафти, а також послабили свої зусилля з переконання Індії в тому, щоб та припинила закуповувати російську нафту.
Ціни на нафту
Нагадаємо, що станом на 16 березня, вартість російської нафти для Індії зросла до максимуму після початку війни на Близькому Сході. Зокрема, сорт Urals з доставкою на західне узбережжя країни коштує 98,93 долара за барель.
При цьому агентство Reuters зазначає, що незважаючи на стрибок цін, нафтові доходи Росії впадуть і, як порівняти з минулим роком, будуть набагато меншими.
Додамо, що за даними Reuters, після чотирьох місяців перерви, Китай знову готується закуповувати нафту з РФ, щоб уникнути дефіциту через війну в Ірані.