ua en ru
Пн, 16 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Рекорд з початку війни: ціни на нафту РФ злетіли через конфлікт на Близькому Сході

19:04 16.03.2026 Пн
2 хв
Країна-агресорка і не очікувала такого стрибка цін на свою нафту
aimg Валерій Ульяненко
Рекорд з початку війни: ціни на нафту РФ злетіли через конфлікт на Близькому Сході Ілюстратичне фото: російська нафта дорожчає на тлі війни в Ірані та послаблення санкцій США(Getty Images)

Вартість російської нафти для Індії зросла до максимуму з початку повномасштабної війни на тлі підвищення світових котирувань. Сорт Urals з доставкою на західне узбережжя країни коштує 98,93 долара за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство зазначає, що підвищення цін фіксується через ситуацію на Близькому Сході, яка провокує зростання вартості всіх енергоресурсів.

При цьому скоротився дисконт нафти країни-агресорки до нафти марки Brent - він знизився до 4,8 долара за барель, що є мінімальним рівнем за понад чотири місяці.

На стрімке зростання вартості російської нафти вплинуло й рішення Мінфіну США послабити обмеження на купівлю тих енергоресурсів РФ, які вже перебували в морі.

Раніше це послаблення діяло лише для Індії, але тепер воно поширюється й на інші країни, щоб стримати зростання цін на енергетичному ринку.

Після отримання дозволу у березні компанії з Індії, включаючи Indian Oil і Reliance Industries, закупили близько 30 млн барелів російської нафти. Ціна Urals зросла й у західних портах країни-агресорки - до 73,73 долара за барель, що перевищує показники, закладені до російського бюджету.

Нафтові доходи Росії

Нагадаємо, Financial Times повідомляло, що закриття Ормузької протоки та стрімке зростання цін на нафту приносять російському бюджету до 150 млн доларів додаткового доходу щодня.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розкрив так званий бартер Москви і Тегерана. Зокрема, РФ постачає Ірану озброєння і використовує доходи від енергоносіїв для підтримки іранського режиму, що загрожує безпеці на Близькому Сході.

Зазначимо, український президент повідомив, що країна-агресорка лише за два тижні конфлікту на Близькому Сході заробила близько 10 млрд доларів. Він наголосив, що це спонукає російського диктатора на подальшу війну.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Індія Близький Схід
Новини
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Стрибок цін на АЗС: штраф може сягнути 10%, АМКУ перевіряє змову
Аналітика
