Рекорд з початку війни: ціни на нафту РФ злетіли через конфлікт на Близькому Сході

Вартість російської нафти для Індії зросла до максимуму з початку повномасштабної війни на тлі підвищення світових котирувань. Сорт Urals з доставкою на західне узбережжя країни коштує 98,93 долара за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Агентство зазначає, що підвищення цін фіксується через ситуацію на Близькому Сході, яка провокує зростання вартості всіх енергоресурсів.

При цьому скоротився дисконт нафти країни-агресорки до нафти марки Brent - він знизився до 4,8 долара за барель, що є мінімальним рівнем за понад чотири місяці.

На стрімке зростання вартості російської нафти вплинуло й рішення Мінфіну США послабити обмеження на купівлю тих енергоресурсів РФ, які вже перебували в морі.

Раніше це послаблення діяло лише для Індії, але тепер воно поширюється й на інші країни, щоб стримати зростання цін на енергетичному ринку.

Після отримання дозволу у березні компанії з Індії, включаючи Indian Oil і Reliance Industries, закупили близько 30 млн барелів російської нафти. Ціна Urals зросла й у західних портах країни-агресорки - до 73,73 долара за барель, що перевищує показники, закладені до російського бюджету.

Нафтові доходи Росії

Нагадаємо, Financial Times повідомляло, що закриття Ормузької протоки та стрімке зростання цін на нафту приносять російському бюджету до 150 млн доларів додаткового доходу щодня.