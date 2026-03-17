Нафтові доходи РФ впадуть, попри стрибок цін: Reuters назвало розмір втрат

Надходження до федерального бюджету РФ від податків на нафту та газ у березні впадуть на 52% і становитимуть 520 млрд рублів (6,4 млрд доларів), порівняно з торішніми показниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зростання міжнародних цін на нафту внаслідок операції США та Ізраїлю в Ірані та блокуванням Ормузької протоки ще не позначилося на країні-агресорці. Причина в тому, що доходи бюджету розраховуються на основі показників за попередній місяць.

З початку конфлікту на Близькому Сході 28 лютого світові ціни на нафту підскочили приблизно на 40%. Нафтогазові доходи РФ становлять близько чверті надходжень до її федерального бюджету і мають вирішальне значення для фінансування війни Кремля в Україні.

Очікується, що доходи країни-агресорки за січень-березень становитимуть 1,34 трлн рублів (14,9 млрд доларів) порівняно з 2,64 трлн рублів (29,3 млрд доларів) у перші три місяці 2025 року.

Торішній дохід РФ від нафти та газу став найнижчим з 2020 року - він скоротився на 24% до 8,48 трлн рублів (94,2 млрд доларів).

Нафтові доходи РФ

Нагадаємо, Financial Times повідомляло, що закриття Ормузької протоки та стрімке зростання цін на нафту приносять російському бюджету до 150 млн доларів додаткового доходу щодня.