Нафтові доходи РФ впадуть, попри стрибок цін: Reuters назвало розмір втрат

23:17 17.03.2026 Вт
Доходи від нафти й газу мають вирішальне значення для російської агресії в Україні
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: доходи від нафти і газу становлять чверть надходжень до бюджету РФ (Getty Images)

Надходження до федерального бюджету РФ від податків на нафту та газ у березні впадуть на 52% і становитимуть 520 млрд рублів (6,4 млрд доларів), порівняно з торішніми показниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Рекорд з початку війни: ціни на нафту РФ злетіли через конфлікт на Близькому Сході

Зростання міжнародних цін на нафту внаслідок операції США та Ізраїлю в Ірані та блокуванням Ормузької протоки ще не позначилося на країні-агресорці. Причина в тому, що доходи бюджету розраховуються на основі показників за попередній місяць.

З початку конфлікту на Близькому Сході 28 лютого світові ціни на нафту підскочили приблизно на 40%. Нафтогазові доходи РФ становлять близько чверті надходжень до її федерального бюджету і мають вирішальне значення для фінансування війни Кремля в Україні.

Очікується, що доходи країни-агресорки за січень-березень становитимуть 1,34 трлн рублів (14,9 млрд доларів) порівняно з 2,64 трлн рублів (29,3 млрд доларів) у перші три місяці 2025 року.

Торішній дохід РФ від нафти та газу став найнижчим з 2020 року - він скоротився на 24% до 8,48 трлн рублів (94,2 млрд доларів).

Нагадаємо, Financial Times повідомляло, що закриття Ормузької протоки та стрімке зростання цін на нафту приносять російському бюджету до 150 млн доларів додаткового доходу щодня.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розкрив так званий бартер Москви і Тегерана. Зокрема, РФ постачає Ірану озброєння і використовує доходи від енергоносіїв для підтримки іранського режиму, що загрожує безпеці на Близькому Сході.

Зазначимо, український президент повідомив, що країна-агресорка лише за два тижні конфлікту на Близькому Сході заробила близько 10 млрд доларів. Він наголосив, що це спонукає російського диктатора на подальшу війну.

ЗМІ анонсують місію ЄС на "Дружбу" завтра: чи будуть експерти з Угорщини і Словаччини
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО