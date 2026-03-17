У Трампа хотят ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы увеличить добычу нефти, - Bloomberg

По словам источников, меры, которые могут объявить уже на этой неделе, включают в себя выдачу большего количества индивидуальных лицензий, позволяющих иностранным компаниям работать в Венесуэле без нарушения санкций США.

Кроме того, администрация создаст механизм, который облегчит более широкому кругу компаний выход на рынок Венесуэлы. Но пока неясно, будет ли этот шанс осуществляться в форме выдачи общих лицензий.

Пока что неясно, приведет ли ослабление санкций против венесуэльской нефти к увеличению ее добычи в краткосрочной перспективе.

На данный момент страна добывает около 1 млн баррелей в день, что составляет треть от первого уровня 1990-х годов. С тех пор инфраструктура страны значительно пришла в упадок из-за неэффективного управления, халатности, коррупции и санкций.

Франсиско Мональди, который является директором по энергетической политике латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера при университете Райса, считаете, что Венесуэла не в состоянии производить достаточное количество дополнительной нефти и делать это оперативно, чтобы компенсировать резкий рост мировых цен.

По его мнению, Венесуэла в 2026 году увеличит добычу не более чем на треть, либо на 300 тысяч баррелей в день - что по факту капля в море в рамках мирового спроса.Тем не менее, администрация Трампа по лагает все усилия, чтобы по возможности увеличить поставки нефти на рынок. Ранее в этом месяце США временно ослабили некоторые санкции против российской нефти, а также ослабили свои усилия по убеждению Индии в том, чтобы та прекратила закупать российскую нефть.