Відміна санкцій проти РФ не працює? Ціни на нафту "зреагували" на удари США по Ірану
Світові ціни на нафту знову зросли, оскільки увага інвесторів знову зосередилася на загрозах, що стоять перед нафтовими об'єктами Близького Сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Попри спроби "заспокоїти" ринки з боку США відміною санкцій на нафту з РФ, ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 1,27 долара, або 1,2%, до 104,41 долара за барель після зростання на 2,68 долара в п'ятницю.
Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 54 центи, або 0,6%, до 99,25 долара за барель, після зростання майже на 3 долари на попередній сесії.
Ціни на обидва види нафти зросли більш ніж на 40%, і сягнули найвищого рівня з 2022 року, після того, як американо-ізраїльські атаки на Іран спонукали Тегеран заблокувати Ормузьку протоку.
"Удари США по острову Харг на вихідних викликали занепокоєння щодо поставок, оскільки більша частина іранського експорту нафти проходить через нього", – заявили в понеділок стратеги ING з сировинних товарів.
Хоча удари, схоже, були спрямовані на військову, а не енергетичну інфраструктуру, вони все ще становлять ризики для поставок, оскільки іранська нафта наразі є єдиною нафтою, що переміщується через Ормузьку протоку.
Протягом вихідних США погрожували подальшими ударами по іранському острову Харг, який обробляє близько 90% його експорту.
Окрім того, іранські безпілотники вразили ключовий нафтовий термінал у Фуджейрі в Об'єднаних Арабських Еміратах. За словами чотирьох джерел, операції з завантаження нафти у Фуджейрі з того часу відновилися, але незрозуміло, чи повернулися вони до нормального стану.
Спроби знизити ціни на нафту
У неділю Міжнародне енергетичне агентство заявило, що понад 400 млн барелів нафти незабаром почнуть надходити на ринок з метою боротьби зі стрибками цін, спричиненими війною на Близькому Сході.
Агентство повідомило, що акції з країн Азії та Океанії будуть випущені негайно, тоді як акції з Європи та Америки будуть доступні наприкінці березня.
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив у неділю, що очікує закінчення війни протягом "наступних кількох тижнів", після чого відновляться поставки нафти та знизяться ціни на енергоносії.
