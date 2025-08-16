Трамп зустрівся з Путіним, а ЗСУ почали зачистку в районі Добропілля: новини за 15 серпня

Трамп і Путін зустрілися на Алясці

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор у п'ятницю, 15 серпня, зустрілися в місті Анкоридж (штат Аляска). Там вони провели перемовини, центральною темою яких є війна в Україні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Сили оборони почали зачистку в районі Добропілля

Сили оборони України зупинили та заблокували прорив російських окупантів біля Добропілля. Ведеться зачистка низки населених пунктів, куди росіянам вдалося дістатися.

За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника. В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", - сказано у повідомленні.

Російські окупанти внаслідок активних бойових дій зазнали великих втрат у живій силі та техніці.

Норвегія виділила Україні майже 100 млн доларів для закупівлі газу

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів для закупівлі імпортного природного газу.

Отримані кошти будуть використані групою НАК "Нафтогаз України" для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.

Виплати по 15 млн гривень і техніка для фронту: Кабмін ухвалив низку рішень для військових

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, які допоможуть швидко закрити потреби фронту:

Військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли - без зайвої бюрократії. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій. Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн гривень - процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну. Сім’ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн гривень допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби. Міноборони ініціювало законодавчі зміни про відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану, щоб ворог не міг використати ці дані.

Макрон і Зеленський домовилися про зустріч після саміту Трампа з Путіним

Президенти Франції та України домовилися про майбутню зустріч. Вона відбудеться після зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Президенти узгодили провести власну зустріч у зручний час після саміту, хоча конкретна дата та місце поки не визначені.

ЗСУ вдарили по Сизранському НПЗ у Самарській області

Сили оборони завдали удару дронами по Сизранському НПЗ у Самарській області Росії, 15 серпня. Також було атаковано командний пункт росіян у тимчасово окупованому місті Єнакієве Донецької області.

Цей завод є одним із найбільших у системі "Роснафти". Він виробляє широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас, і бере участь у забезпеченні російської армії.

Як зазначили у Генштабі, після удару зафіксовано пожежу та вибухи.

Сили оборони вдарили по російському порту "Оля": знищено боєприпаси з Ірану

Збройні сили України атакували морський порт "Оля" в Астраханській області (Росія) та уразили судно з комплектуючими для дронів та іранськими боєприпасами.

Зазначається, що операцію було проведено 14 серпня підрозділами Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються, - зазначили в Генштабі.

Військові також додали, що росіяни використовують порт "Оля" в якості важливого логістичного пункту постачання товарів військового призначення з Ірану.