Трамп зустрівся з Путіним, а ЗСУ почали зачистку в районі Добропілля: новини за 15 серпня

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор у п'ятницю, 15 серпня, зустрілися в місті Анкоридж (штат Аляска). Там вони провели перемовини, центральною темою яких є війна в Україні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
Сили оборони України зупинили та заблокували прорив російських окупантів біля Добропілля. Ведеться зачистка низки населених пунктів, куди росіянам вдалося дістатися.
За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника. В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", - сказано у повідомленні.
Російські окупанти внаслідок активних бойових дій зазнали великих втрат у живій силі та техніці.
Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів для закупівлі імпортного природного газу.
Отримані кошти будуть використані групою НАК "Нафтогаз України" для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.
Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, які допоможуть швидко закрити потреби фронту:
Президенти Франції та України домовилися про майбутню зустріч. Вона відбудеться після зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Президенти узгодили провести власну зустріч у зручний час після саміту, хоча конкретна дата та місце поки не визначені.
Сили оборони завдали удару дронами по Сизранському НПЗ у Самарській області Росії, 15 серпня. Також було атаковано командний пункт росіян у тимчасово окупованому місті Єнакієве Донецької області.
Цей завод є одним із найбільших у системі "Роснафти". Він виробляє широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас, і бере участь у забезпеченні російської армії.
Як зазначили у Генштабі, після удару зафіксовано пожежу та вибухи.
Збройні сили України атакували морський порт "Оля" в Астраханській області (Росія) та уразили судно з комплектуючими для дронів та іранськими боєприпасами.
Зазначається, що операцію було проведено 14 серпня підрозділами Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються, - зазначили в Генштабі.
Військові також додали, що росіяни використовують порт "Оля" в якості важливого логістичного пункту постачання товарів військового призначення з Ірану.