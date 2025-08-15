ua en ru
Норвегія виділила Україні майже 100 млн доларів для закупівлі газу

П'ятниця 15 серпня 2025 22:20
Норвегія виділила Україні майже 100 млн доларів для закупівлі газу Фото: Норвегія виділила Україні майже 100 млн доларів для закупівлі газу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів для закупівлі імпортного природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"Своєчасна та системна допомога уряду Норвегії є надзвичайно важливою для забезпечення енергетичної безпеки України. Це свідчить про непохитну солідарність наших міжнародних партнерів та їхню готовність допомагати у реалізації енергетичних проєктів і зміцненні незалежності українського енергетичного сектору", - зазначила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Отримані кошти будуть використані групою НАК "Нафтогаз України" для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.

Міненерго висловило вдячність уряду Норвегії за внесок у зміцнення енергетичної стійкості України.

"Дякуємо Посольству України в Норвегії за ефективну роботу на користь зміцнення енергетичної безпеки України", - додали у відомстві.

Закупівлі газу

Нагадаємо, цієї весни стало відомо, що Україна почала накопичувати газ для підготовки до наступного опалювального сезону. Це сталося на тлі інформації про те, що Україна втратила 40% видобутку газу через регулярні удари російських окупантів.

У квітні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Норвегія повідомили, що нададуть Україні 410 млн євро. Гроші мали спрямувати саме на закупівлю газу до зими.

Також раніше ми повідомляли, що "Нафтогаз" та ЄБРР підписали рекордну для України угоду на 500 млн євро на закупівлю газу. Вперше такий кредит надається під гарантію ЄС без державної гарантії України.

Зауважимо, нещодавно ми писали, що НАК "Нафтогаз України" до зими має придбати та закачати у підземні газові сховища близько 6 млрд кубометрів газу.

Станом на червень компанія вже мала та домовилась про залучення коштів для купівлі 4,5 млрд кубометрів.

Детальніше про те, як "Нафтогаз" готується до зими й хто підтримає Україну, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

