Прорив заблоковано: Сили оборони почали зачистку в районі Добропілля

За останні три доби Сили оборони України зупинили та заблокували прорив російських окупантів біля Добропілля. Ведеться зачистка низки населених пунктів, куди росіянам вдалося дістатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

За останні три доби в смузі оборони на Покровському напрямку силами та засобами 1 корпусу НГУ "Азов" разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинено просування противника. В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь", - сказано у повідомленні.

Російські окупанти внаслідок активних бойових дій зазнали великих втрат у живій силі та техніці:

Ліквідовано: 271 одиниця живої сили;

Поранено: 101 одиниця живої сили

Потрапило в полон: 13 росіян.

Знищено один танк;

Знищено дві бронемашини;

Знищено та пошкоджено 37 одиниць автотехніки та мототехніки;

Знищено три артилерійські гармати.

"Проведення стабілізаційних дій на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям. Командування корпусу дякує всім підрозділам, які беруть активну участь на цьому напрямку", - сказано у повідомленні.

Фото: ситуація в районі Добропілля (Deep State)