Макрон і Зеленський домовилися про зустріч після саміту Трампа з Путіним

Президенти Франції та України домовилися про майбутню зустріч. Вона відбудеться після зустрічі американського президента Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Перед вечірньою зустріччю президента Трампа та Путіна, лідер Франції Еммануель Макрон активно обговорював з українським президентом Володимиром Зеленським ситуацію в Україні.

"Між ними ведеться тісний і постійний діалог", - зазначили в оточенні президента Франції.

Президенти узгодили провести власну зустріч у зручний час після саміту, хоча конкретна дата та місце поки не визначені.

"Президент Макрон і президент Зеленський домовилися зустрітися в зручний час після Аляски", - уточнює президентський палац.

Зауважимо, що Зеленський вже відвідав своїх союзників у Німеччині та Англії, але не зупинявся у Франції.