Сили оборони вдарили по російському порту "Оля": знищено боєприпаси з Ірану

Збройні сили України атакували морський порт "Оля" в Астраханській області (Росія) та уразили судно з комплектуючими для дронів та іранськими боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що операцію було проведено 14 серпня підрозділами Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. "За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються, - зазначили в Генштабі. Військові також додали, що росіяни використовують порт "Оля" в якості важливого логістичного пункту постачання товарів військового призначення з Ірану.