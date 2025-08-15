ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сили оборони вдарили по російському порту "Оля": знищено боєприпаси з Ірану

Астраханська область, П'ятниця 15 серпня 2025 08:11
UA EN RU
Сили оборони вдарили по російському порту "Оля": знищено боєприпаси з Ірану Фото: морський порт "Оля" (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Збройні сили України атакували морський порт "Оля" в Астраханській області (Росія) та уразили судно з комплектуючими для дронів та іранськими боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що операцію було проведено 14 серпня підрозділами Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються, - зазначили в Генштабі.

Військові також додали, що росіяни використовують порт "Оля" в якості важливого логістичного пункту постачання товарів військового призначення з Ірану.

Повітряні атаки на Росію

Кожної ночі невідомі дрони атакують Російську Федерацію.

Найчастіше безпілотники вражають об'єкти інфраструктури, залізничні станції, нафтопереробні заводи та нафтобази, а також об'єкти інфраструктури.

Так, в ніч на 15 серпня невідомі дрони вдарили по НПЗ у місті Сизрань. В районі підприємства виникла низка пожеж.

Крім того, ввечері 14 серпня, безпілотники вдарили по тимчасово окупованому місту Єнакієве в Донецькій області. На території населеного пункту прогриміли вибухи і почалася пожежа.

Додамо, що за минулу добу на фронті відбулося понад 100 боєзіткнень. Найбільша кількість боїв триває на Покровському напрямку - там захисники відбили понад 40 ворожих атак.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ
Новини
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія