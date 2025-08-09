ua en ru
Сб, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп зустрінеться з новим президентом Польщі у Вашингтоні: названа дата

Субота 09 серпня 2025 13:03
UA EN RU
Трамп зустрінеться з новим президентом Польщі у Вашингтоні: названа дата Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп запросив нового президента Польщі Кароля Навроцького до Вашингтона на початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"В офіційному вітальному листі, доставленому в день інавгурації, президент США Дональд Трамп запросив президента Польщі Кароля Навроцького до Білого дому на офіційну робочу зустріч 3 вересня 2025 року", – зазначив керівник кабінету польського президента Павел Шефернакер.

Навроцький, який на цьому тижні склав присягу президента Польщі, неодноразово наголошував на важливості добрих польсько-американських відносин.

Зазначимо, що це буде вже не перший візит Навроцького до США за останній час. Він на початку травня відвідував Вашингтон, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо під час відвідання урочистості з нагоди Національного дня молитви у США.

Після зустрічі Навроцький зазначив, що під час перебування при владі уряду Дональда Туска відносини Польщі із США нібито погіршилися.

Трамп також 3 червня привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою та назвав його своїм союзником.

Президентські вибори у Польщі

Нагадаємо, 2 червня у Польщі пройшов другий тур президентських виборів. Після підрахунку 100 відсотків голосів переможцем виборів став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. За даними Державної виборчої комісії, він набрав 50,89% підтримки виборців, або 10 606 628 голосів.

Його суперник у другому турі, представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, набрав 49,11% або ж 10 237 177 голосів. У виборчій комісії повідомили, що різниця між кандидатами становила менше двох відсотків, або ж близько 370 тисяч голосів.

6 серпня Кароль Навроцький склав присягу. Він офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.

Детальніше про те, що перемога Навроцького означає для України та чи зможе новий президент вплинути на інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вашингтон Дональд Трамп Кароль Навроцький
Новини
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Ранковий обстріл Дніпра: рятувальники показали фото наслідків удару
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН