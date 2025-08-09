Трамп зустрінеться з новим президентом Польщі у Вашингтоні: названа дата

Президент США Дональд Трамп запросив нового президента Польщі Кароля Навроцького до Вашингтона на початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"В офіційному вітальному листі, доставленому в день інавгурації, президент США Дональд Трамп запросив президента Польщі Кароля Навроцького до Білого дому на офіційну робочу зустріч 3 вересня 2025 року", – зазначив керівник кабінету польського президента Павел Шефернакер.

Навроцький, який на цьому тижні склав присягу президента Польщі, неодноразово наголошував на важливості добрих польсько-американських відносин.

Зазначимо, що це буде вже не перший візит Навроцького до США за останній час. Він на початку травня відвідував Вашингтон, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Марко Рубіо під час відвідання урочистості з нагоди Національного дня молитви у США.

Після зустрічі Навроцький зазначив, що під час перебування при владі уряду Дональда Туска відносини Польщі із США нібито погіршилися.

Трамп також 3 червня привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою та назвав його своїм союзником.