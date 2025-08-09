ua en ru
Трамп встретится с новым президентом Польши в Вашингтоне: названа дата

Суббота 09 августа 2025 13:03
Трамп встретится с новым президентом Польши в Вашингтоне: названа дата Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Польши Кароля Навроцкого в Вашингтон в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В официальном приветственном письме, доставленном в день инаугурации, президент США Дональд Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом на официальную рабочую встречу 3 сентября 2025 года", - отметил руководитель кабинета польского президента Павел Шефернакер.

Навроцкий, который на этой неделе принял присягу президента Польши, неоднократно подчеркивал важность хороших польско-американских отношений.

Отметим, что это будет уже не первый визит Навроцкого в США за последнее время. Он в начале мая посещал Вашингтон, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио во время посещения торжества по случаю Национального дня молитвы в США.

После встречи Навроцкий отметил, что во время пребывания у власти правительства Дональда Туска отношения Польши с США якобы ухудшились.

Трамп также 3 июня поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой и назвал его своим союзником.

Президентские выборы в Польше

Напомним, 2 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. После подсчета 100 процентов голосов победителем выборов стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. По данным Государственной избирательной комиссии, он набрал 50,89% поддержки избирателей, или 10 606 628 голосов.

Его соперник во втором туре, представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набрал 49,11% или же 10 237 177 голосов. В избирательной комиссии сообщили, что разница между кандидатами составила менее двух процентов, или же около 370 тысяч голосов.

6 августа Кароль Навроцкий принял присягу. Он официально стал президентом Польши, заменив на посту Анджея Дуду.

Подробнее о том, что победа Навроцкого означает для Украины и сможет ли новый президент повлиять на интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

