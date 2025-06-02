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Переміг з мінімальним відривом: Навроцький стане новим президентом Польщі

Понеділок 02 червня 2025 06:48
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Переміг з мінімальним відривом: Навроцький стане новим президентом Польщі Фото: Кароль Навроцький (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі. За даними Державної виборчої комісії (PKW), після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89% підтримки виборців - це 10 606 628 голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.

Тим часом його суперник, представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, набрав 49,11% або 10 237 177 голосів.

Різниця між кандидатами склала менше одного відсотка - близько 370 тисяч голосів.

Вибори у Польщі

18 травня Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів, тоді як Кароль Навроцький отримав 29,54%. Інші 11 кандидатів суттєво поступилися лідерам, які вийшли до другого туру.

Нагадаємо, головним етапом протистояння між Тшасковським і Навроцьким стали дебати, що відбулися минулого тижня. Під час обговорення кандидатами охорони здоров’я, міграційної політики та підтримки України, в польських ЗМІ з’явилися підозри щодо можливого вживання наркотиків Навроцьким, що спричинило широкий резонанс.

Як саме обидва кандидати готувалися до вирішального голосування - у матеріалі РБК-Україна "Скандали через Україну і "наркотики": все про президентські перегони в Польщі і хто фаворит".

Раніше також було опубліковано колонку польського журналіста й правозахисника Костянтина Геберта, в якій він пояснив, чому ці вибори можуть стати визначальними для майбутнього Польщі.

Про кандидата від "Права і справедливості" Кароля Навроцького та його позицію щодо України читайте в публікації "Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький: хто він і чому критикує Україну".

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Польща Президентські вибори
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