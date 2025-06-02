Перемога Навроцького в Польщі: чому це проблема для України

РБК-Україна розповідає, що його перемога означає для України та чи зможе новий президент вплинути на інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО.

Головне:

Що впливає на антиукраїнську риторику Навроцького?

Як його амбіції можуть збалансувати інші, більш проукраїнські політики в Польщі?

Що перемога Навроцького означає для самої Польщі?

Як Навроцький ставиться до України

У низці західних сусідів України цього року проходять знакові вибори, які можуть вплинути на їх позиціонування щодо України. В Румунії небажаного для України сценарію вдалося уникнути – президентом став проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. В Молдові цієї осені обиратимуть парламент і там боротьба в самому розпалі.

А на президентських виборах в Польщі переміг правоконсервативний голова Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. В силу свого бекграунду як історика, він відомий різкими антиукраїнськими висловлюваннями, зокрема щодо подій Волинської трагедії. Він стверджував, що Україна не зможе вступити у ЄС чи НАТО, поки не будуть вирішені "історичні суперечки", пов’язані з польсько-українським конфліктом 1940-х років.

Крім того, Навроцький критикував президента України Володимира Зеленського за нібито "негативне ставлення до Польщі", зокрема через питання Волині та транзиту українського зерна через Польщу. Все це означає потенційні труднощі у відносинах України та Польщі, сказав РБК-Україна політолог, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна" Дмитро Левусь.

"Для України ситуація є достатньо складною, бо зрозуміло, що заяви Навроцького були однозначні щодо євроінтеграції і євроатлантичної інтеграції України, – сказав Левусь.

Напередодні другого туру Навроцький апелював до ультраправих виборців, які перед тим підтримали антиукраїнських радикалів Славоміра Менцена та Гжегожа Брауна. "Тож природно, що його (Навроцького - ред.) риторика буде далі паразитувати на історичних питаннях, мовляв, Україна не спокутувала свою провину перед Польщею. Це буде одним з чільних напрямків його політики", – зазначив Левусь.

Навроцький формально є незалежним кандидатом, але користується підтримкою опозиційної партії "Право і справедливість". З його перемогою ця політсила фактично здобула політичний реванш після поразки на парламентських виборах 2023 року.

Розкол польського суспільства

Крім президента, іншою ключовою фігурою у Польщі є прем'єр-міністр. Наразі це – Дональд Туск, представник ліволіберальної "Громадянської коаліції". Тому Навроцькому важко буде реалізувати на практиці всі свої обіцянки, хоча він все-таки має потужний інструмент впливу – право накладати вето на ухвалені парламентом закони.

"Сам по собі результат виборів демонструє, що суспільство глибоко розколоте. Не за якимись там косметичними ознаками, а щодо зовнішньої політики, і головне – внутрішньополітичних процесів і соціальних питань. Тому поки що ми можемо говорити, що йому буде складно втілювати в життя всі стратегічні завдання, які він ставив перед собою, дуалізм всередині Польщі – як розколоте суспільство, так і суперечка між гілками влади, буде продовжуватися. Це те, що ми можемо спрогнозувати впевнено. І можливо, що це навіть призведе до передчасних виборів", – сказав виданню Левусь.

Для Києва це означає необхідність вже зараз диверсифікувати ризики. "Саме по собі зовнішньополітичне становище України ускладниться і тут треба вибудовувати нові варіанти, орієнтуватися в Європі на інші країни, які залишаються "адвокатами" України", – резюмував експерт.