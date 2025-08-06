У Польщі офіційно новий президент: хто такий Кароль Навроцький

Кароль Навроцький у середу, 6 серпня, склав присягу. Він офіційно став президентом Польщі, замінивши на посту Анджея Дуду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію складання присяги Навроцьким.

Інавгурація нового президента Польщі

Урочистості відбуваються у Варшаві в будинку Сейму на сесії Національних зборів (поєднане засідання Сейму й Сенату), яке відкрив маршал Сейму Польщі Шимон Головня.

Церемонія розпочалася з виконання національного гімну, після чого очільник Сейму привітав аудиторію та запросив Навроцького до присяги. Головня офіційно підтвердив, що Польща має нового президента.

"Вступаючи на посаду президента Республіки Польща волею народу, я урочисто клянуся, що залишатимуся вірним положенням Конституції, непохитно захищатиму гідність нації, незалежність і безпеку держави, і що благо батьківщини та процвітання її громадян завжди будуть моїм найвищим імперативом. Хай допоможе мені Бог", - проголосив Навроцький під час присяги.

Нового президента зустріли гучними оплесками депутати партії "Право і справедливість" (PiS).

Інавгурація відбулася у присутності вже екс-президента Польщі Анджея Дуди та його дружини. Також були присутні члени уряду, зокрема прем'єр-міністр Дональд Туск.

Після присяги Навроцький почав виступати з промовою перед Національними зборами.

Загалом протягом дня у Польщі пройдуть кілька офіційних заходів, присвячених вступу Навроцького на посаду президента.

Так, у Королівському замку новому очільнику держави вручать вищі державні відзнаки - Орден Білого Орла та Орден Відродження Польщі. Ці нагороди традиційно отримує кожен новообраний президент Польщі на початку свого терміну.

Після завершення церемонії нагородження він разом з першою леді урочисто прибудуть до президентського палацу, який стане їхньою офіційною резиденцією на наступні 5 років.

Фінальним акордом дня стане церемонія біля могили Невідомого солдата на площі Юзефа Пілсудського у Варшаві. Там новий президент отримає повноваження головнокомандувача польської армії.

Фото: президент Польщі Кароль Навроцький під час складання присяги (Getty Images)

Що відомо про Кароля Навроцького

Кандидат від "Права і справедливості" Кароль Навроцький здобув перемогу в другому турі президентських виборів у Польщі, набравши трохи більше 51% голосів. Його суперник, ліберал Рафал Тшасковський, поступився з результатом понад 48%.

Кароль Навроцький - історик за освітою та ексочільник Інституту національної пам’яті. Його кар’єра супроводжувалась скандалами, зокрема - демонтажем пам’ятників Червоної армії, прихованим авторством книги про польського гангстера та неодноразовими звинуваченнями у співпраці з кримінальними колами, які сам політик пояснює роботою з ресоціалізації.

Його позиція щодо України викликає неоднозначну реакцію. Навроцький виступає за військову допомогу Києву, але наполягає на попередньому вирішенні історичних питань, зокрема щодо Волинської трагедії.

Він не підтримує вступ України до НАТО чи ЄС до "повного з’ясування історичної правди". У своїх передвиборчих обіцянках він підписав декларацію з восьми пунктів. Серед них кілька стосувалися українських питань: не дозволяти відправлення польських солдатів на територію України; не підписувати закон про ратифікацію вступу України до НАТО.

Перед виборами Навроцький отримав підтримку американського президента Дональда Трампа під час візиту до США.

Він просуває свою програму "План 21", яка включає податкову реформу (зниження ПДВ), створення Фонду проривних технологій, будівництво Центрального комунікаційного порту, повернення домашніх завдань у школах та безкоштовні уроки перед отриманням водійських прав.

Він також виступає проти обов'язкової вакцинації, підтримує заборону абортів та висловлюється проти легалізації цивільних партнерств.