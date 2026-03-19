Трамп на зустрічі з прем'єркою Японії пожартував про Перл-Гарбор

На початку зустрічі переговори проходили у спокійній атмосфері: Трамп подякував Японії за підтримку і за те, що вона відгукнулося на його заклик щодо Близького Сходу.

"Вони дійсно беруть на себе відповідальність, - зазначив глава Білого дому. - Ми маємо величезну підтримку та відносини з Японією у всьому".

Однак згодом журналіст поставив Трампу різке запитання: "Чому ви не повідомили союзників США в Європі та Азії, зокрема Японію, про війну перед атакою на Іран? Ми, японські громадяни, цього просто не розуміємо", на що той відповів, що це "був сюрприз".

"Хто знає про сюрпризи краще, ніж Японія? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор?", - сказав Трамп посміхаючись.

Ця репліка привернула увагу західних медіа. Зокрема, Bloomberg зазначає, що вона викликала стриману реакцію японської делегації.

"Такаїчі не сприйняла це як жарт, натомість стиснула губи й кинула погляди на своїх радників, що сиділи поруч в Овальному кабінеті", - йдеться в матеріалі видання.

У виданні також підкреслили, що така відповідь не лише нагадала про напад Японії на США під час Другої світової війни, а й засвідчила підхід американського президента до інформування союзників про військові операції.

Інцидент став ще одним прикладом напружених моментів під час зустрічей Трампа з іноземними лідерами, коли він публічно реагує на чутливі питання у різкій або іронічній формі.