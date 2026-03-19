Шукає допомогу на сході? Трамп хоче долучити Японію до війни проти Ірану

13:00 19.03.2026 Чт
2 хв
Яку підтримку від Японії може запросити президент США?
aimg Костянтин Широкун
Шукає допомогу на сході? Трамп хоче долучити Японію до війни проти Ірану Фото: Дональд Трамп та Санае Такаїчі (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп хоче долучити Японію до участі у воєнному конфлікті проти Ірану на тлі відсутності належної підтримки з боку європейських союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Трамп може використати зустріч у Білому домі з прем'єр-міністром Японії, щоб наполягати на допомозі у війні проти Ірану, що поставить Санае Такаїчі у незручне становище, оскільки Токіо зважує, яку підтримку країна може надати своєму союзнику.

Раніше Трамп розкритикував союзників за їхню помірну підтримку американо-ізраїльської військової кампанії та заявив, що США не потребують жодної допомоги. Однак він все ще наполягає на більшій кількості кораблів для розмінування та супроводу танкерів через Ормузьку протоку.

У понеділок Такаїчі заявила парламенту, що Японія не отримувала жодного офіційного запиту від Сполучених Штатів, але перевіряє обсяг можливих дій у межах своєї конституції.

У середу американські розвідувальні служби створили ще більше потенційних незручностей для Такаїчі, заявивши, що її зауваження, зроблені минулого року на підтримку Тайваню, ознаменували "значний зсув" для японського лідера.

Такаїчі стверджувала, що її позиція, яка призвела до різкого погіршення відносин Токіо з Пекіном, відповідає давній політиці Японії.

Японія також очікує, що Трамп попросить Токіо виробляти або спільно розробляти ракети, які могли б допомогти поновити запаси американських боєприпасів, виснажені війною в Ірані та вторгненням РФ в Україну.

Трамп не планує завершувати операцію в Ірані?

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Вашингтон ще не готовий закінчувати операцію в Ірані, але зробить це в найближчому майбутньому.

Також він публічно розкритикував Іран за блокування Ормузької протоки. Він вважає, що блокада цього стратегічного важливого шляху є нечесною, оскільки США вже перемогли у війні проти Ірану.

Ще важливо зазначити, що за словами Трампа, США в контексті цієї операції отримали "велику підтримку" від країн Близького Сходу, але "практично не отримали" підтримки від НАТО.

