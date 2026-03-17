"Це нечесно": Трамп емоційно відреагував на дії Ірану в Ормузькій протоці

14:30 17.03.2026 Вт
Президент США заявив, що вони уже виграли у війні
Олена Чупровська
"Це нечесно": Трамп емоційно відреагував на дії Ірану в Ормузькій протоці Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп публічно розкритикував Іран за блокування Ормузької протоки.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім, про це заявив президент США Дональд Трамп під час обіду з членами правління Центру Трампа та Кеннеді.

"Ми вже перемогли"

Трамп вважає, що блокування стратегічного транспортного шляху є нечесним, оскільки США нібито вже перемогли у війні проти Ірану.

"Це навіть нечесно з їхнього боку. Ми вже перемогли! Вони не мають права продовжувати те, що вони роблять", - заявив очільник США.

Як усе почалося

Після триденних ударів США та Ізраїлю по об'єктах у Тегерані наприкінці лютого Іран оголосив про закриття Ормузької протоки.

За вісім днів морського протистояння іранський флот втратив майже половину бойових кораблів - зокрема дрононосці й підводні човни. Проте Тегеран таки заблокував головну нафтову артерію планети.

На початку березня Іран атакував підводними дронами два нафтові танкери поблизу іракського порту Басра. Загалом з початку бойових дій було атаковано щонайменше 16 кораблів.

Американська розвідка також фіксувала мінування судноплавного каналу.

Через блокування Ормузької протоки у світі майже миттєво підвищились ціни на нафту - разом з цим у ціні зріс і бензин.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що нафта із регіону Близького сходу почала транспортуватися на світовий ринок в обхід блокади Ірану.

Втім, нові поставки навряд чи знизять ціну палива в Україні, але можуть сприяти її стабілізації.

Попри те, що ціни на пальне в Україні значно підвищились, влада не планує знижувати податки, щоб стримати цінники. Натомість Кабмін запровадив кешбек на пальне - він вважає його ефективнішим інструментом, ніж податкові послаблення.

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО