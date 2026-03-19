Трамп на встрече с премьером Японии пошутил о Перл-Харборе

Президент США Дональд Трамп 19 марта во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи в Белом доме пошутил о Перл-Харборе, отвечая на вопрос журналиста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи.
В начале встречи переговоры проходили в спокойной атмосфере: Трамп поблагодарил Японию за поддержку и за то, что она откликнулось на его призыв относительно Ближнего Востока.
"Они действительно берут на себя ответственность, - отметил глава Белого дома. - Мы имеем огромную поддержку и отношения с Японией во всем".
Однако впоследствии журналист задал Трампу резкий вопрос: "Почему вы не сообщили союзникам США в Европе и Азии, в частности Японии, о войне перед атакой на Иран? Мы, японские граждане, этого просто не понимаем", на что тот ответил, что это "был сюрприз".
"Кто знает о сюрпризах лучше, чем Япония? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?", - сказал Трамп улыбаясь.
Эта реплика привлекла внимание западных медиа. В частности, Bloomberg отмечает, что она вызвала сдержанную реакцию японской делегации.
"Такаичи не восприняла это как шутку, зато сжала губы и бросила взгляды на своих советников, сидевших рядом в Овальном кабинете", - говорится в материале издания.
В издании также подчеркнули, что такой ответ не только напомнил о нападении Японии на США во время Второй мировой войны, но и показал подход американского президента к информированию союзников о военных операциях.
Инцидент стал еще одним примером напряженных моментов во время встреч Трампа с иностранными лидерами, когда он публично реагирует на чувствительные вопросы в резкой или ироничной форме.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не готов завершать военную операцию в Иране, однако допускает ее завершение в ближайшей перспективе.
В то же время он раскритиковал Иран за попытки блокирования Ормузского пролива, назвав такие действия "нечестными", и в очередной раз подчеркнул, что США, по его оценке, уже достигли победы в этой войне.
Трамп также неоднократно заявлял, что во время операции Соединенные Штаты получили "большую поддержку" от стран Ближнего Востока, однако "практически не получили" ее от союзников по НАТО.