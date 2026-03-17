"Ми ще не готові піти": Трамп назвав терміни завершення операції в Ірані

21:00 17.03.2026 Вт
2 хв
За словами президента США, це станеться вже в найближчому майбутньому
"Ми ще не готові піти": Трамп назвав терміни завершення операції в Ірані Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ще не готові покинути операцію в Ірані, але зроблять це у найближчому майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Читайте також: Для цього немає жодної причини: Трамп заявив, що не готовий оголосити перемогу над Іраном

На запитання, чи має він план дій щодо Ірану "на наступний день", Трамп відповів, що якщо США припинять військову операцію зараз, то "Ірану знадобиться 10 років, щоб відновитися".

"Але ми ще не готові піти. Проте ми підемо в найближчому майбутньому, ми підемо практично в найближчому майбутньому", - додав він.

Крім того, Трамп наголосив, що США отримали "велику підтримку" від країн Близького Сходу, але "практично не отримали підтримки" від НАТО.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати фактично вже перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Водночас Ізраїль планує продовжувати свою військову кампанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. За даними ізраїльських посадовців, наразі залишаються "тисячі" невиконаних цілей.

Тим часом The Wall Street Journal повідомляло з посиланням на джерела, що деякі радники Трампа почали закликати його завершувати війну. Це відбувається на тлі подорожчання нафти та побоювань, що затяжний конфлікт матиме негативні політичні наслідки.

Сьогодні, 17 березня, директор контртерористичного центру США Джо Кент подав у відставку через незгоду з американською операцією в Ірані. Він заявив, що не може підтримувати відправлення американців на війну, яка "не виправдовує ціну американських життів".

"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО