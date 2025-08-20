Трамп про зустріч Зеленського і Путіна: побачимо, що з цього вийде

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін знаходяться в процесі організації двосторонньої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

На думку Трампа, зустріч Зеленського та Трампа є необхідною після того, як він зустрівся з ними обома окремо.

"Вони знаходяться в процесі організації зустрічі, але ми повинні зупинити вбивства, їх занадто багато. Я врятував сотні тисяч, може, мільйони людей, це хороше відчуття", - додав Трамп.

Трамп каже, що його зусилля щодо досягнення миру в Україні "швидше інстинктивні, ніж продумані". Однак він заявив, що "трохи оптимістичний" щодо мирних зусиль, але каже: "Це складно".

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Нагадаємо, 18 серпня Зеленський побував у Вашингтоні для переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Там же до обговорення долучилися європейські лідери.

Варто зауважити, що у п'ятницю, 15 серпня, Трамп зустрічався з Путіним на Алясці. Вона тривала близько 3 годин, після чого Путін майже відразу полетів назад до Росії.

Згодом Трамп заявив, що хоче провести тристоронню зустріч із лідерами України та Росії вже наступної п'ятниці, 22 серпня. При цьому Путін публічно не обіцяв провести таку зустріч.