Трамп о встрече Зеленского и Путина: увидим, что из этого получится

Среда 20 августа 2025 01:41
Трамп о встрече Зеленского и Путина: увидим, что из этого получится Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся в процессе организации двусторонней встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По мнению Трампа, встреча Зеленского и Трампа является необходимой после того, как он встретился с ними обоими по отдельности.

"Они находятся в процессе организации встречи, но мы должны остановить убийства, их слишком много. Я спас сотни тысяч, может, миллионы людей, это хорошее чувство", - добавил Трамп.

Трамп говорит, что его усилия по достижению мира в Украине "скорее инстинктивные, чем продуманные". Однако он заявил, что "немного оптимистичен" относительно мирных усилий, но говорит: "Это сложно".

Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина

Напомним, 18 августа Зеленский побывал в Вашингтоне для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Там же к обсуждению присоединились европейские лидеры.

Стоит заметить, что в пятницу, 15 августа, Трамп встречался с Путиным на Аляске. Она длилась около 3 часов, после чего Путин почти сразу улетел обратно в Россию.

Впоследствии Трамп заявил, что хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России уже в следующую пятницу, 22 августа. При этом Путин публично не обещал провести такую встречу.

Европейские дипломаты рассматривают несколько вариантов площадки для потенциального саммита. Зеленский заявил о готовности присоединиться к трехстороннему формату в любой конфигурации, если встреча состоится. Россия же традиционно начала выдвигать какие-то условия.

