Трамп хоче провести зустріч із Зеленським і Путіним 22 серпня, - Axios

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Також видання зазначає, що Путін публічно не обіцяв провести таку зустріч.

"Трамп повідомив Зеленському та іншим учасникам телефонної розмови, що хоче провести тристоронній саміт "швидко", вже 22 серпня", повідомили Axios два джерела.

Незабаром після саміту Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. У ній він висловив бажання "швидко" організувати тристоронню зустріч.

Зазначимо, що в ніч з 15 на 16 серпня на Алясці відбувся саміт Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Основною темою переговорів була війна в Україні та питання її завершення.

Території в обмін на "мир"

Нагадаємо, що після саміту Трамп і Путін вийшли на прес-конференцію. Вони зробили низку заяв, але не відповідали на запитання журналістів.

Через деякий час Трамп дав інтерв'ю каналу Fox News, потім поговорив із Зеленським та європейськими лідерами, а також зробив низку постів у своїх соцмережах.

Зокрема, в інтерв'ю він порадив Зеленському "укласти угоду" з Росією, зазначивши, що це може бути результатом тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії. Він також зазначив, що розвиток подій залежить від українського президента.

Також він написав у соцмережах, що "всі дійшли" згоди, що найкращий спосіб завершити війну - це мирна угода, а не угода про перемир'я.

Крім цього, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що обговорили Трамп і Путін, і що він передав Зеленському та європейцям.

Зокрема, ЗМІ пишуть, що Путін готовий зупинити бойові дії в Запорізькій і Херсонській областях в обмін на повний вихід ЗСУ з Донбасу. Крім того, американці вважають, що Путін готовий говорити про вихід військ РФ із Сумської та Харківської областей. Однак, як пишуть ЗМІ, Зеленський відмовився віддавати Донбас.

Крім того, вже відомо, що в понеділок президент України вирушить до Вашингтона, щоб говорити про завершення війни.

Зазначимо, що напередодні саміту Путіна і Трампа, американський лідер говорив, що має намір провести зустріч із главою Кремля, а слідом організувати тристоронній саміт.