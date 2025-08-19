У РФ заявили, що "не відмовляються" від переговорів з Україною, але висунули умови

Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але висуває власні умови. Будь-які контакти за участю перших осіб мають "готуватися максимально ретельно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лаврова, якого цитує "РИА Новости".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав в інтерв’ю телеканалу "Росія 24", що Москва "не відмовляється" від жодних форм роботи над українським врегулюванням - "ні двосторонніх, ні тристоронніх".

Водночас Лавров наголосив, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно "готувати максимально ретельно".

Він додав, що без "поваги безпеки Росії" та дотримання "прав росіян на Україні" про довгострокові домовленості не може йтися.