ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У РФ заявили, що "не відмовляються" від переговорів з Україною, але висунули умови

Вівторок 19 серпня 2025 13:39
UA EN RU
У РФ заявили, що "не відмовляються" від переговорів з Україною, але висунули умови Фото: Глава МЗС Росії Сергій Лавров (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але висуває власні умови. Будь-які контакти за участю перших осіб мають "готуватися максимально ретельно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лаврова, якого цитує "РИА Новости".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав в інтерв’ю телеканалу "Росія 24", що Москва "не відмовляється" від жодних форм роботи над українським врегулюванням - "ні двосторонніх, ні тристоронніх".

Водночас Лавров наголосив, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно "готувати максимально ретельно".

Він додав, що без "поваги безпеки Росії" та дотримання "прав росіян на Україні" про довгострокові домовленості не може йтися.

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Путіна

Нагадаємо, що Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Дональдом Трампом, після чого до обговорення долучилися європейські лідери.

Європейські дипломати тим часом розглядають кілька варіантів майданчика для потенційного саміту.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність долучитися до тристороннього формату в будь-якій конфігурації, якщо зустріч відбудеться. Москва ж поки не дала чіткої відповіді щодо участі на найвищому рівні.

Паралельно США та ЄС працюють над безпековими гарантіями для Києва. Йдеться про посилення оборонних можливостей України без будь-яких додаткових обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Зустріч Зеленського та Путіна Війна в Україні
Новини
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Рятувальники другу добу гасять пожежу в Мукачево після російського удару (відео)
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"