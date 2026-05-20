Трамп зробив заяву щодо зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

На питання журналіста про те, що він думає про зустріч Сі з Путіним, яка відбулася цього тижня, Трамп відповів, що це добре, що лідери двох країн зустрілися.

При цьому американський президент зауважив, що ладнає як з главою КНР, так і з російським диктатором.

"Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Гадаю, ми їх перевершили. Гарна команда", - сказав Трамп.

Нагадаємо, 20 травня Сі Цзиньпін урочисто прийняв російського диктатора у Великій народній залі, в якій кілька днів тому зустрічав Дональда Трампа. Путін намагався підлеститися до господаря, використавши місцевий вислів: "Не бачились день, а ніби минуло три осені".

Сі Цзиньпін під час зустрічі висловився щодо війни в Ірані - зокрема, закликав до її "швидкого завершення" для зменшення перебоїв з постачанням енергоносіїв. Він також зауважив, що наразі "міжнародна ситуація нестабільна та турбулентна".