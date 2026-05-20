Головна » Новини » У світі

Трамп зробив заяву щодо зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна

18:25 20.05.2026 Ср
2 хв
Президент США не втримався від хвастощів
aimg Валерій Ульяненко
Трамп зробив заяву щодо зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч російського диктатора Володимира Путіна з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

На питання журналіста про те, що він думає про зустріч Сі з Путіним, яка відбулася цього тижня, Трамп відповів, що це добре, що лідери двох країн зустрілися.

При цьому американський президент зауважив, що ладнає як з главою КНР, так і з російським диктатором.

"Не знаю, чи церемонія була такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Гадаю, ми їх перевершили. Гарна команда", - сказав Трамп.

Нагадаємо, 20 травня Сі Цзиньпін урочисто прийняв російського диктатора у Великій народній залі, в якій кілька днів тому зустрічав Дональда Трампа. Путін намагався підлеститися до господаря, використавши місцевий вислів: "Не бачились день, а ніби минуло три осені".

Сі Цзиньпін під час зустрічі висловився щодо війни в Ірані - зокрема, закликав до її "швидкого завершення" для зменшення перебоїв з постачанням енергоносіїв. Він також зауважив, що наразі "міжнародна ситуація нестабільна та турбулентна".

Зазначимо, президент США 13 травня перебував із державним візитом у Пекіні - це була його перша поїздка до Китаю майже за дев’ять років. Попередній візит Трамп здійснив ще у листопаді 2017 року під час свого першого президентського терміну.

Під час переговорів із Сі Цзіньпіном сторони обговорювали питання торгівлі, війни на Близькому Сході та в Україні, а також ситуацію навколо Тайваню.

Водночас Трамп за підсумками візиту до Китаю констатував, що переговори не принесли істотних проривів ні у сфері торгівлі, ні в питаннях врегулювання кризи на Близькому Сході.

