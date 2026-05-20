Трамп сделал заявление по поводу встречи Путина и Си Цзиньпина

18:25 20.05.2026 Ср
2 мин
Президент США не удержался от хвастовства
aimg Валерий Ульяненко
Трамп сделал заявление по поводу встречи Путина и Си Цзиньпина Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

На вопрос журналиста о том, что он думает о встрече Си с Путиным, которая состоялась на этой неделе, Трамп ответил, что это хорошо, что лидеры двух стран встретились.

При этом американский президент отметил, что ладит как с главой КНР, так и с российским диктатором.

"Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы их превзошли. Хорошая команда", - сказал Трамп.

Напомним, 20 мая Си Цзиньпин торжественно принял российского диктатора в Большом народном зале, в котором несколько дней назад встречал Дональда Трампа. Путин пытался польстить хозяину, использовав местное выражение: "Не виделись день, а будто прошло три осени".

Си Цзиньпин во время встречи высказался относительно войны в Иране - в частности, призвал к ее "скорейшему завершению" для уменьшения перебоев с поставками энергоносителей. Он также отметил, что сейчас "международная ситуация нестабильна и турбулентна".

Отметим, президент США 13 мая находился с государственным визитом в Пекине - это была его первая поездка в Китай почти за девять лет. Предыдущий визит Трамп совершил еще в ноябре 2017 года во время своего первого президентского срока.

Во время переговоров с Си Цзиньпином стороны обсуждали вопросы торговли, войны на Ближнем Востоке и в Украине, а также ситуацию вокруг Тайваня.

В то же время Трамп по итогам визита в Китай констатировал, что переговоры не принесли существенных прорывов ни в сфере торговли, ни в вопросах урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
