ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін і Сі Цзіньпін зробили заяву, яка не сподобається Трампу

15:20 20.05.2026 Ср
2 хв
Що заявив російський диктатор та лідер КНР?
aimg Ірина Глухова
Путін і Сі Цзіньпін зробили заяву, яка не сподобається Трампу Фото: російський диктатор Володимир Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін підписали декларацію про "багатополярний світовий порядок". Також вони розкритикували проєкт "Золотий купол" президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Лестощі, "три осені" та розмови про війну: перші деталі зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна

Путін і Сі виступили проти плану Трампа

Після двосторонніх переговорів у Пекіні в середу, 20 травня було підписано спільну заяву обсягом 9935 слів, яка торкалася питань ядерної безпеки, Тайваню, а також коротшу спільну декларацію.

Загалом у межах візиту Путіна до КНР сторони підписали близько двох десятків угод у таких сферах, як економіка та торгівля, освіта, наука і технології. При цьому жодних значних угод між Росією та Китаєм укладено не було.

У спільній декларації Росія та Китай заявили, що спроби деяких країн домінувати у світових справах у дусі колоніальної епохи зазнали невдачі, але світ перебуває під загрозою повернення до "законів джунглів".

Путін та Сі заявили, що плани Трампа щодо протиракетної оборони "Золотий купол" загрожують стратегічній стабільності, і що Вашингтон вчинив безвідповідально, не працюючи над заміною знакового ядерного договору.

Газопровід - без прориву

Очікуваного анонсу щодо газопроводу "Сила Сибіру 2" не відбулося. Кремль підтвердив лише загальну домовленість - ціни, і графік ключові деталі будівництва досі не узгоджені.

Варто додати, що переговори щодо трубопроводу, який мав постачати російський газ до Китаю через Монголію, тривають уже роками.

Візит Путіна до Китаю

20 травня Сі Цзиньпін урочисто прийняв Путіна у Великій народній залі - той самий, де кілька днів тому зустрічав президента США Дональда Трампа.

Російський диктатор намагався підлеститися до господаря, використавши місцевий вислів: "Не бачили день, а ніби минуло три осені".

Сі Цзиньпін під час зустрічі висловився щодо війни в Ірані - закликав до її "швидкого завершення", щоб зменшити перебої з постачанням енергоносіїв.

Також китайський лідер заявив, що "міжнародна ситуація нестабільна та турбулентна".

Детальніше про візит глави Кремля до Китаю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Китай Сі Цзіньпін
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії