Трамп зробив заяву щодо бажання отримати Нобелівську премію миру

Президент Сполучених Штатів не прагне отримати Нобелівську премію миру, але вважає, що зробив достатньо, щоб отримати цю відзнаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Caller.
На питання журналіста, чи хоче Трамп отримати Нобелівську премію миру, він відповів коротким "Ні".
"Я просто хочу, щоб до мене ставилися справедливо. Я не можу сказати, що я хочу цю нагороду, бо це жахливо. Але я можу сказати ось що: ніхто в історії не робив того, що зробив я. Я зупинив сім воєн. Зокрема, Індія-Пакистан. Це була потенційна ядерна війна. Я домовився з ним по телефону, і все з'ясував", - заявив Трамп.
За його словами, ніхто інший не міг би цього зробити, і не приклав достатньої кількості політичних зусиль, щоб зупинити таку кількість конфліктів.
Нагадаємо, у липні Пакистан заявив, що рекомендуватиме Трампа на Нобелівську премію миру за його роботу зі сприяння врегулюванню конфлікту з Індією.
Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що й сам висунув кандидатуру Трампа на цю премію. На початку серпня Камбоджа також оголосила про намір висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.
Згодом стало відомо, що Білий дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його "президентом миру".