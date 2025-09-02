Трамп зробив заяву щодо бажання отримати Нобелівську премію миру

На питання журналіста, чи хоче Трамп отримати Нобелівську премію миру, він відповів коротким "Ні".

"Я просто хочу, щоб до мене ставилися справедливо. Я не можу сказати, що я хочу цю нагороду, бо це жахливо. Але я можу сказати ось що: ніхто в історії не робив того, що зробив я. Я зупинив сім воєн. Зокрема, Індія-Пакистан. Це була потенційна ядерна війна. Я домовився з ним по телефону, і все з'ясував", - заявив Трамп.

За його словами, ніхто інший не міг би цього зробити, і не приклав достатньої кількості політичних зусиль, щоб зупинити таку кількість конфліктів.