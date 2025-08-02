Ще одна країна висунула Трампа на Нобелівську премію миру

Камбоджа оголосила про намір висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це вже не перша країна, яка номінує Трампа на цю нагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Камбоджа висуне кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Віце-прем'єр-міністр Камбоджі Сан Чантол підтвердив план висунути Трампа на премію.

Виступаючи раніше перед журналістами у столиці Пномпені, Чантол подякував Трампу за встановлення миру та сказав, що він заслуговує на номінацію на премію, найвищу міжнародну нагороду, що вручається особі чи організації, яка, як вважається, зробила найбільше для "розвитку дружби між народами".

Як повідомляє Reuters, саме заклик Трампа минулого тижня вирвав з глухого кута зусилля щодо припинення найзапекліших бойових дій між Таїландом і Камбоджею за понад десять років, що призвело до переговорів у Малайзії в понеділок.

Після оголошення перемир'я речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила у своєму дописі на X, що Трамп домігся цього.

"Дайте йому Нобелівську премію миру!", – сказала вона.

Відомо, що щонайменше 43 людини загинули внаслідок запеклих зіткнень, які тривали п'ять днів і змусили переміщувати понад 300 000 людей по обидва боки кордону.

"Ми визнаємо його великі зусилля щодо миру", - сказав Чантол.