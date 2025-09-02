Трамп сделал заявление о желании получить Нобелевскую премию мира

Президент Соединенных Штатов не стремится получить Нобелевскую премию мира, но считает, что сделал достаточно, чтобы получить эту награду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Caller.
На вопрос журналиста, хочет ли Трамп получить Нобелевскую премию мира, он ответил коротким "Нет".
"Я просто хочу, чтобы ко мне относились справедливо. Я не могу сказать, что я хочу эту награду, потому что это ужасно. Но я могу сказать вот что: никто в истории не делал того, что сделал я. Я остановил семь войн. В частности, Индия-Пакистан. Это была потенциальная ядерная война. Я договорился с ним по телефону, и все выяснил", - заявил Трамп.
По его словам, никто другой не мог бы этого сделать, и не приложил достаточного количества политических усилий, чтобы остановить такое количество конфликтов.
Напомним, в июле Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию. В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Впоследствии стало известно, что Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".