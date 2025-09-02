RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп сделал заявление о желании получить Нобелевскую премию мира

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Соединенных Штатов не стремится получить Нобелевскую премию мира, но считает, что сделал достаточно, чтобы получить эту награду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Caller.

На вопрос журналиста, хочет ли Трамп получить Нобелевскую премию мира, он ответил коротким "Нет".

"Я просто хочу, чтобы ко мне относились справедливо. Я не могу сказать, что я хочу эту награду, потому что это ужасно. Но я могу сказать вот что: никто в истории не делал того, что сделал я. Я остановил семь войн. В частности, Индия-Пакистан. Это была потенциальная ядерная война. Я договорился с ним по телефону, и все выяснил", - заявил Трамп.

По его словам, никто другой не мог бы этого сделать, и не приложил достаточного количества политических усилий, чтобы остановить такое количество конфликтов.

 

Что предшествовало

Напомним, в июле Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию. В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Впоследствии стало известно, что Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНобелевская премияДональд Трамп