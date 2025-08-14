Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським

"Я не знаю, чи ми досягнемо негайного припинення вогню, але думаю, що воно відбудеться. Бачите, мене більше цікавить негайна мирна угода, швидке досягнення миру", - сказав Трамп.

За його словами, питання тристоронньої зустрічі за участю Зеленського буде вирішуватися за підсумками саміту на Алясці. Розглядається "ідея трьох різних місць", але на думку Трампа, "найпростіше було б залишитися на Алясці".

При цьому Трамп заявив, що не хоче говорити про другу зустріч, та взагалі натякати про це, зокрема президенту Зеленському.

"Можливо, вона відбудеться, можливо, ні. Тому я не хочу про це говорити", - сказав він.

Трамп також зазначив, що не збирається вести переговори щодо мирної угоди між Україною та Росією. Він хоче, щоб Зеленський та Путін самостійно це обговорювали.

"Це недостатньо важливо. Але було б зручно, якби ми провели дуже гарну зустріч, бо я дозволю їм домовитися про свою угоду. Дозвольте їм домовитися про свою угоду. Я не збираюся вести переговори щодо угоди", - підсумував він.