Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским

"Я не знаю, достигнем ли мы немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Видите, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира", - сказал Трамп.

По его словам, вопрос трехсторонней встречи с участием Зеленского будет решаться по итогам саммита на Аляске. Рассматривается "идея трех разных мест", но по мнению Трампа, "проще всего было бы остаться на Аляске".

При этом Трамп заявил, что не хочет говорить о второй встрече, и вообще намекать об этом, в частности президенту Зеленскому.

"Возможно, она состоится, возможно, нет. Поэтому я не хочу об этом говорить", - сказал он.

Трамп также отметил, что не собирается вести переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией. Он хочет, чтобы Зеленский и Путин самостоятельно это обсуждали.

"Это недостаточно важно. Но было бы удобно, если бы мы провели очень хорошую встречу, потому что я позволю им договориться о своем соглашении. Позвольте им договориться о своей сделке. Я не собираюсь вести переговоры по сделке", - подытожил он.