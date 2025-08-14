Путін на Алясці хоче укласти угоду щодо України, - Трамп
Російський диктатор Володимир Путін нібито хоче під час завтрашньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом укласти угоду щодо України.
Як передає РБК-Україна, слова американського лідера наводить CNN.
"Я вважаю, що тепер він (Путін - ред.) переконаний, що збирається укласти угоду (щодо завершення війни проти України - ред.). Він збирається укласти угоду. Думаю, він це зробить. І ми це з'ясуємо - я дізнаюся дуже швидко", - сказав Трамп.
За словами президента США, його мета - просунутися до тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського. Зараз "розглядаються три різні локації", зокрема й Аляска.
"Якщо зустріч виявиться поганою, я нікому не дзвоню - я поїду додому. ... Але якщо зустріч виявиться хорошою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - звернув увагу Трамп.
Також він ухильно відповів на запитання про те, чи буде він пропонувати Путіну економічні стимули для завершення війни.
"Ну, я б вважав за краще не говорити, тому що не хочу розкривати свої карти публічно, але якими б не були мої карти, економічні стимули - і, можливо, стримувальні чинники - в якомусь сенсі більш важливі", - розповів Трамп.
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, за запитом Росії в п'ятницю, 15 серпня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Локація - Аляска.
Лише вчора, 13 серпня, Трамп висловив сумніви, що йому вдасться переконати Путіна припинити вбивства в рамках війни проти України.
Незважаючи на це, американський лідер ставить перед собою мету у вигляді досягнення припинення вогню між воюючими країнами.