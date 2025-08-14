ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін на Алясці хоче укласти угоду щодо України, - Трамп

Вашингтон, Четвер 14 серпня 2025 17:45
UA EN RU
Путін на Алясці хоче укласти угоду щодо України, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін нібито хоче під час завтрашньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом укласти угоду щодо України.

Як передає РБК-Україна, слова американського лідера наводить CNN.

"Я вважаю, що тепер він (Путін - ред.) переконаний, що збирається укласти угоду (щодо завершення війни проти України - ред.). Він збирається укласти угоду. Думаю, він це зробить. І ми це з'ясуємо - я дізнаюся дуже швидко", - сказав Трамп.

За словами президента США, його мета - просунутися до тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського. Зараз "розглядаються три різні локації", зокрема й Аляска.

"Якщо зустріч виявиться поганою, я нікому не дзвоню - я поїду додому. ... Але якщо зустріч виявиться хорошою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - звернув увагу Трамп.

Також він ухильно відповів на запитання про те, чи буде він пропонувати Путіну економічні стимули для завершення війни.

"Ну, я б вважав за краще не говорити, тому що не хочу розкривати свої карти публічно, але якими б не були мої карти, економічні стимули - і, можливо, стримувальні чинники - в якомусь сенсі більш важливі", - розповів Трамп.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, за запитом Росії в п'ятницю, 15 серпня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Локація - Аляска.

Лише вчора, 13 серпня, Трамп висловив сумніви, що йому вдасться переконати Путіна припинити вбивства в рамках війни проти України.

Незважаючи на це, американський лідер ставить перед собою мету у вигляді досягнення припинення вогню між воюючими країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дональд Трамп Мирні переговори Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Україна та Росія провели новий обмін полоненими (фото, відео)
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія