Путін на Алясці хоче укласти угоду щодо України, - Трамп

"Я вважаю, що тепер він (Путін - ред.) переконаний, що збирається укласти угоду (щодо завершення війни проти України - ред.). Він збирається укласти угоду. Думаю, він це зробить. І ми це з'ясуємо - я дізнаюся дуже швидко", - сказав Трамп.

За словами президента США, його мета - просунутися до тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського. Зараз "розглядаються три різні локації", зокрема й Аляска.

"Якщо зустріч виявиться поганою, я нікому не дзвоню - я поїду додому. ... Але якщо зустріч виявиться хорошою, я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", - звернув увагу Трамп.

Також він ухильно відповів на запитання про те, чи буде він пропонувати Путіну економічні стимули для завершення війни.

"Ну, я б вважав за краще не говорити, тому що не хочу розкривати свої карти публічно, але якими б не були мої карти, економічні стимули - і, можливо, стримувальні чинники - в якомусь сенсі більш важливі", - розповів Трамп.