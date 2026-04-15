Трамп зробив першу заяву про поразку Орбана на виборах в Угорщині

10:07 15.04.2026 Ср
Президент США пояснив, чому не переймався результатами голосування
aimg Ірина Глухова
Трамп зробив першу заяву про поразку Орбана на виборах в Угорщині

Президент США Дональд Трамп вперше публічно висловився про результати виборів в Угорщині, заявивши, що не стурбований поразкою прем’єр-міністра Віктора Орбана, якого він підтримував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Трампа журналісту ABC News Джонатану Карлу.

Читайте також: Трампа запитали про поразку Орбана на виборах в Угорщині: реакція потрапила на відео

Американський президент позитивно оцінив переможця виборів - лідера партії "Тиса" Петера Мадяра, який здобув перемогу на парламентських виборах 12 квітня.

"Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він хороша людина", - сказав Трамп.

Він зазначив, що Мадяр раніше входив до партії Орбана "Фідес" і має подібні позиції, зокрема щодо міграційної політики.

"Я думаю, він буде хорошим прем'єром", - додав президент США.

Також Трамп заявив, що не знає, чи вплинула б його особиста участь у передвиборчій кампанії на результат, зважаючи на те, що замість нього до Будапешта їздив віцепрезидент Джей Ді Венс.

"Він (Орбан - ред.) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоча Віктор - хороша людина", - сказав Трамп.

Варто додати, що це фактично стала перша реакція американського лідера на поразку Орбана на парламентських виборах в Угорщині.

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, протягом останніх шести місяців президент США неодноразово публічно висловлював підтримку Віктору Орбану та пообіцяв Угорщині економічне процвітання в разі перемоги партії "Фідес".

Крім того, напередодні виборів віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Будапешт, де провів зустріч із Орбаном.

Водночас на парламентських виборах в Угорщині перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петер Мадяром.

Раніше журналісти вже запитували Трампа, що він думає про результати голосування, однак він утримався від коментарів, а його реакція потрапила на відео.

Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта