Трамп сделал первое заявление о поражении Орбана на выборах в Венгрии
Президент США Дональд Трамп впервые публично высказался о результатах выборов в Венгрии, заявив, что не обеспокоен поражением премьер-министра Виктора Орбана, которого он поддерживал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Трампа журналисту ABC News Джонатану Карлу.
Американский президент положительно оценил победителя выборов - лидера партии "Тиса" Петера Мадяра, который одержал победу на парламентских выборах 12 апреля.
"Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями - он хороший человек", - сказал Трамп.
Он отметил, что Мадьяр ранее входил в партию Орбана "Фидес" и имеет подобные позиции, в частности по миграционной политике.
"Я думаю, он будет хорошим премьером", - добавил президент США.
Также Трамп заявил, что не знает, повлияло бы его личное участие в предвыборной кампании на результат, учитывая то, что вместо него в Будапешт ездил вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Он (Орбан - ред.) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор - хороший человек", - сказал Трамп.
Стоит добавить, что это фактически стала первая реакция американского лидера на поражение Орбана на парламентских выборах в Венгрии.
Выборы в Венгрии
Напомним, в течение последних шести месяцев президент США неоднократно публично выражал поддержку Виктору Орбану и пообещал Венгрии экономическое процветание в случае победы партии "Фидес".
Кроме того, накануне выборов вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Будапешт, где провел встречу с Орбаном.
В то же время на парламентских выборах в Венгрии победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.
Ранее журналисты уже спрашивали Трампа, что он думает о результатах голосования, однако он воздержался от комментариев, а его реакция попала на видео.