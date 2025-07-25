Трамп зробив нову заяву про зустріч із Зеленським та Путіним: що сказав

Президент США Дональд Трамп повинен зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву журналістам.
"Це точно станеться, хоча така зустріч мала відбутись ще три місяці тому, - заявив Трамп щодо тристоронньої зустрічі.
Днями, під час третього раунду перемовин між Україною та Росією у Стамбулі українська делегація знову запропонувала провести зустріч Зеленського та Путіна. Однак у Кремлі вкотре проугнорували цю пропозицію та почали говорити про умови для зустрічі.
Цікаво і те, що під час першого раунду перемовин у травні цього року Зеленський також пропонував Путіну особисто зустрітись у Стамбулі. Тоді також Україна не отримала відповіді.
Попри це, Зеленський тоді вирушив до Стамбула, де чекав на Путіна. У певний момент ЗМІ почали писати про те, що може відбутись тристороння зустріч Зеленський-Путін-Трамп.
Трамп, який в той час перебував на Близькому Сході, спочатку сказав, що він може здійснити поїздку до Туреччини, якщо мирні переговори відбудуться. Але після того, як Путін не приїхав до Стамбулу, Трамп спробував згладити збентеження, сказавши: "нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося.
Раніше The Times писало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін запросив Трампа на парад у Пекіні з приводу закінчення Другої світової війни, який відбудеться у вересні. Очікується, що на парад приїде російський диктатор Володимир Путін.
За даними видання, китайський лідер може організувати тристоронню зустріч із Трампом і Путіним.
У Кремлі також заявили, що Путін може зустрітися з Трампом, якщо той поїде в Китай.
Зі свого боку керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна зазначав, що передумов для зустрічі Трампа з Путіним поки що немає.
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