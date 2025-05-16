ua en ru
Пт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп повертається до США, не дочекавшись приїзду Путіна до Стамбула

США, П'ятниця 16 травня 2025 11:18
UA EN RU
Трамп повертається до США, не дочекавшись приїзду Путіна до Стамбула Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Дональд Трамп заявив, що повертається до США після турне країнами Перської затоки. Зустріч із Володимиром Путіним не відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Подивимося, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому", - сказав він в Абу-Дабі.

Ще напередодні Трамп припускав, що може вирушити до Стамбула, куди запросили на переговори Володимира Путіна.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, "щойно ми зможемо це організувати".

Переговори в Туреччині

Нагадаємо, Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі 15 травня. Потім Трамп зажадав, щоб президент України Володимир Зеленський прийняв цю пропозицію.

Зеленський заявив, що прийде в Туреччину і чекатиме там Путіна. Замість цього Кремль відправив делегацію низького рівня, схожу на ту, яку він відправив у 2022 році для переговорів, які не були серйозними.

Трамп, який перебуває на Близькому Сході, спочатку сказав, що він може здійснити поїздку до Туреччини, якщо мирні переговори відбудуться. Але після того, як Путін відмовився, Трамп спробував згладити збентеження, сказавши: "нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося".

Переговори делегацій України та Росії за участю Туреччини починаються сьогодні в Стамбулі.

Перед зустріччю українська делегація провела зустріч зі США і Туреччиною. Україну на зустрічі зі США і Туреччиною представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак і глава МЗС Андрій Сибіга. Від Туреччини присутній міністр закордонних справ Хакан Фідан. США представляє державний секретар Марко Рубіо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Володимир Путін
NEWS
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
Що відомо про переговори України та РФ в Стамбулі: всі подробиці
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я