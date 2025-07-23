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Мединський відповів на пропозицію про зустріч Путіна і Зеленського

Стамбул, Середа 23 липня 2025 22:31
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Мединський відповів на пропозицію про зустріч Путіна і Зеленського Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Кремлі поки не дають відповіді, чи можлива зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави російської делегації, помічника російського диктатора Володимира Мединського.

"Зустріч лідерів Росії та України має поставити крапку", - розповів він, коментуючи пропозицію України про зустріч на рівні лідерів до кінця серпня.

За словами Мединського, для зустрічі "потрібно опрацювати умови угоди" і підготувати теми обговорень для перших осіб.

Голова російської делегації розповів, що на зустрічі в Стамбулі українським чиновникам донесли позицію, що переговори на рівні лідерів потрібно підготувати відповідним чином.

Зустріч Путіна і Зеленського

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони України, глава української делегації Рустем Умєров розповів, що під час перемовин росіянам запропонували до кінця серпня провести зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна.

Згідно із задумом, така зустріч має відбутися за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і президента США Дональда Трампа.

Як зазначав Зеленський, зустріч на рівні лідерів необхідна для просування до миру - рішення в Росії ухвалює тільки Путін.

Ще 19 червня глава Кремля запевняв, що він нібито готовий провести зустріч із Зеленським, але його турбує питання підписання документів. Диктатор вважає президента України "нелегітимним".

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