Чи можлива зустріч Путіна і Трампа найближчим часом: думка експерта

За його словами, для саміту Путіна і Трампа вони повинні "що-небудь фіналізувати". Але американський лідер не хоче проводити особисту зустріч з головою Кремля до припинення гарячої фази війни проти України.



Клочок звернув увагу, що до припинення вогню Росія і США також не домовляться про відновлення авіасполучення. І в цій частині Трамп проявляє "послідовність".

"Йому байдуже, де пройде лінія фронту. За великим рахунком так. Ми демонструємо, що ми не віддамо території, які зараз контролюємо. Зупиняйтеся там, де ви є. Путін цього не хоче, Трамп вплинути на це не може, тому що він не може публічно змусити Україну віддати території", - додав він.

Експерт додав, що Кремль сам визнає необхідність виконання домашньої роботи для зустрічі зі США на рівні лідерів. Але таку роботу в Кремлі ще навіть не починали виконувати і не планують.

Клочок вважає, що це пояснюється дуже міцними зв'язками між Китаєм і РФ, які Трамп намагався розірвати, але так і не зміг.

"Зберегти Росію, ну, знову ж таки, мені здається, ця ідея, яка живе в Білому домі, в Держдепі, вже десятки років, це дурня повна. Зберігати Росію в тому вигляді, в якому є. Ви не розв'яжете корінну проблему", - підкреслив він.

Експерт додав, що зараз один із найефективніших способів урегулювати ситуацію на євразійському континенті - це розчленувати Росію. В іншому випадку Китай отримає додаткову силу.

"Зустріч Трампа і Путіна на даному етапі, вона не те, що не має сенсу. Я просто її не бачу", - вважає він.