Трамп сделал новое заявление о встрече с Зеленским и Путиным: что сказал

"Это точно произойдет, хотя такая встреча должна была состояться еще три месяца назад, - заявил Трамп относительно трехсторонней встречи.

Встреча Зеленского и Путина

На днях, во время третьего раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле украинская делегация вновь предложила провести встречу Зеленского и Путина. Однако в Кремле в очередной раз проигнорировали это предложение и начали говорить об условиях для встречи.

Интересно и то, что во время первого раунда переговоров в мае этого года Зеленский также предлагал Путину лично встретиться в Стамбуле. Тогда также Украина не получила ответа.

Несмотря на это, Зеленский тогда отправился в Стамбул, где ждал Путина. В определенный момент СМИ начали писать о том, что может состояться трехсторонняя встреча Зеленский-Путин-Трамп.

Трамп, который в то время находился на Ближнем Востоке, сначала сказал, что он может осуществить поездку в Турцию, если мирные переговоры состоятся. Но после того, как Путин не приехал в Стамбул, Трамп попытался сгладить смущение, сказав: "Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся.