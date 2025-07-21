У Кремлі знову заговорили про зустріч Путіна і Трампа, але є умова

Російський диктатор Володимир Путін дійсно може зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російськім ЗМІ.

За словами Пєскова, Путін може зустрітись з Трампом тільки у тому випадку, якщо той відвідає Китай.

Що відомо про можливу зустріч Путіна і Трампа

Нещодавно стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

За даними ЗМІ, Сі запросить Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни у вересні. На цьому святкуванні буде і Путін, який уже прийняв запрошення китайського лідера.

Водночас, на вихідних ЗМІ писали, що Трамп може вирушити до Китаю перед поїздкою на саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться з 30 жовтня по 1 листопада.

При цьому днями у Кремлі заявили, що нічого не знають про підготовку зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.