Зустріч Зеленського і Путіна та гуманітарний трек: про що Україна і РФ говорили в Стамбулі

Третій раунд переговорів у Стамбулі між Україною та Росією завершився. Сторони домовилися провести ще один великий обмін полоненими і зробили низку заяв.

Головне:

У якому форматі відбудеться новий обмін полоненими?

Якою була головна пропозиція України?

Що відповів Мединський на пропозицію про зустріч Зеленського з Путіним?

Чи будуть нові переговори в Стамбулі?

Підсумки зустрічі в Стамбулі від української сторони

На підсумковий брифінг вийшли секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький та інші члени делегації.

Основні заяви:

Українська сторона не міняє цивільних і дітей, а говорить про їхнє повернення. Цивільних і дітей треба просто повернути.

У новому гуманітарному обміні візьмуть участь понад 1200 осіб.

Гуманітарний трек продовжиться. Україна наполягає на безумовному припиненні вогню. Гуманітарний трек і зустріч на рівні лідерів залишаються пріоритетами.

На сьогодні є досягнення виключно на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, зрушень немає досі.

Українська сторона завжди готова до припинення вогню. Але Росія цього не хоче.

Україна пропонує провести зустріч лідерів Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і президента США Дональда Трампа до кінця серпня.

На сьогоднішній зустрічі було менше емоцій. Це відрізняє її від попередніх.

Обговорювані документи про припинення вогню некоректно називати меморандумами. Український проєкт більш реалістичний, ніж російський.

Пропозиція про зустріч із Путіним залишається чинною безстроково, але чомусь важко з ним зустрітися.

Представник омбудсмена Юрій Ковбаса зазначив, що на переговорах обговорювали обміни полоненими, які перебувають у полоні понад три роки. І в цьому контексті домовилися, що обидві сторони працюватимуть на тому ж рівні. До наступних обмінів мають увійти молоді, поранені та тяжкохворі.

Відповідаючи на питання про меморандуми, речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що ці документи не коректно називати меморандумами. "Тому що меморандум - це те, що погоджено двома сторонами. Але ми вважаємо, що це проєкти, пропозиції, бачення", - сказав він.

Детальніше про проєкти читайте за посиланням.

Підсумки зустрічі в Стамбулі від російської сторони

Російську позицію після переговорів сформулював глава делегації Володимир Мединський. За його словами, Москва теж виступила з кількома пропозиціями:

У складі обох делегацій сформувати три робочі групи, які працюватимуть у режимі онлайн. Це будуть групи з політичних, гуманітарних і військових питань.

Оголошувати на фронті короткі, по 24-48 годин, перемир'я. Це знову потрібно для того, щоб у санітарних команд була можливість забрати поранених бійців і тіла загиблих.

Російська сторона вважає, що Україна нібито "утримує" 30 жителів Курської області. І вимагає їх повернути.

Москва готова передати ще 3 000 тіл загиблих. І знову наполягає на тому, що всі ці тіла - тіла загиблих українських воїнів.

Що стосується "меморандумів", то позиції сторін залишаються далекими одна від одної. Але контакти триватимуть.

Мединський підкреслює, що для зустрічі на рівні лідерів необхідно опрацювати мирну угоду.

"На цій зустрічі треба не обговорювати угоду, а ставити крапку, підписувати; як у нас кажуть, кінець - справі вінець", - сказав він.