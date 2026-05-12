Головна » Новини » Війна в Україні

Трамп зробив несподівану заяву про Донбас

22:00 12.05.2026 Вт
2 хв
Додаткових коментарів від глави Білого дому не прозвучало
aimg Анастасія Никончук
Трамп зробив несподівану заяву про Донбас Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Президент США Дональд Трамп заявив, що між ним і російським диктатором Володимиром Путіним не існує спільного розуміння про передачу Росії всього Донбасу.

Відповідну заяву він зробив 12 травня під час спілкування з журналістами перед вильотом до Китаю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Clash Report.

Під час спілкування з пресою журналісти запитали в американського президента, чи існує між Вашингтоном і Москвою розуміння щодо можливого переходу всього Донбасу під контроль Росії.

У відповідь Дональд Трамп коротко заявив: "Ні". Додаткових пояснень з цього приводу президент США не надав.

Запитання прозвучало перед візитом до Китаю

Коментар прозвучав перед відльотом глави Білого дому до Китаю. Розмова з журналістами стосувалася міжнародного порядку денного і можливих контактів між США і Росією на тлі триваючої війни проти України.

Тема Донбасу залишається однією з ключових

Питання статусу Донбасу продовжує залишатися однією з центральних тем у міжнародних дискусіях навколо війни Росії проти України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що США пов'язують надання гарантій безпеки Україні з виведенням українських військ із Донбасу.

За його словами, Вашингтон готовий перейти до остаточного узгодження таких гарантій на високому рівні після виконання цієї умови.

Зазначимо також, що президент США Дональд Трамп висловився з приводу можливого візиту до Росії до кінця поточного року і прокоментував перспективи такої поїздки.

Нагадуємо, що в Міністерстві закордонних справ Китаю офіційно підтвердили, що президент США Дональд Трамп відвідає Китай із державним візитом 13-15 травня на запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп у середу прибуде до Пекіна для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. Очікується, що сторони обговорять ситуацію навколо Ірану, закупівлі Китаєм іранської нафти, а також торговельні відносини між країнами.

Війна в Україні Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Російська Федерація Донбас
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай