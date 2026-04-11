Трамп знову "топить" за Орбана і пообіцяв економічне процвітання Угорщини

01:08 11.04.2026 Сб
2 хв
Усю міць США буде використано на користь Угорщини?
Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп і Віктор Орбан (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Угорщині економічне процвітання, якщо країною після виборів продовжить керувати нинішній прем'єр-міністр Віктор Орбан.

"Моя адміністрація готова використовувати всю економічну міць США для зміцнення економіки Угорщини, як ми це робили для наших великих союзників у минулому, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан та угорський народ коли-небудь цього потребують", - заявив Трамп.

Він додав, що США "раді інвестувати в майбутнє процвітання", яке, за словами лідера США, буде забезпечено "завдяки подальшому керівництву Орбана".

Вибори в Угорщині та підтримка Орбана з боку США

Нагадаємо, що вже цими вихідними в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які фактично вирішать, чи буде Віктор Орбан далі прем'єр-міністром цієї країни.

Нещодавно Politico писало, що президент СШАДональд Трамп кидає всі сили на те, щоб допомогти Орбану залишитися при владі. Зокрема, до країни прилетів віцепрезидент США Джей Ді Венс, щоб підтримувати прем'єра.

Так, під час візиту Венс заявив, що найбільший внесок у зусилля закінчити війну РФ проти України зробили Трамп і Орбан.

Також ми писали, що Венс на передвиборчому мітингу зателефонував Трампу, і той публічно "зізнався" Орбану в коханні.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиУгорщинаДональд ТрампВіктор Орбан