Трамп знову "топить" за Орбана і пообіцяв економічне процвітання Угорщини

Вибори в Угорщині та підтримка Орбана з боку США

Нагадаємо, що вже цими вихідними в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які фактично вирішать, чи буде Віктор Орбан далі прем'єр-міністром цієї країни.

Нещодавно Politico писало, що президент СШАДональд Трамп кидає всі сили на те, щоб допомогти Орбану залишитися при владі. Зокрема, до країни прилетів віцепрезидент США Джей Ді Венс, щоб підтримувати прем'єра.

Так, під час візиту Венс заявив, що найбільший внесок у зусилля закінчити війну РФ проти України зробили Трамп і Орбан.

Також ми писали, що Венс на передвиборчому мітингу зателефонував Трампу, і той публічно "зізнався" Орбану в коханні.