Трамп снова "топит" за Орбана и пообещал экономическое процветание Венгрии

Выборы в Венгрии и поддержка Орбана со стороны США

Напомним, что уже в эти выходные в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые фактически решат, будет ли Виктор Орбан дальше премьер-министром этой страны.

Недавно Politico писало, что президент США Дональд Трамп бросает все силы на то, чтобы помочь Орбану остаться у власти. В частности, в страну прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы поддерживать премьера.

Так, во время визита Вэнс заявил, что наибольший вклад в усилия закончить войну РФ против Украины сделали Трамп и Орбан.

Также мы писали, что Вэнс на предвыборном митинге позвонил Трампу, и тот публично "признался" Орбану в любви.