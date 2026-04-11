Трамп снова "топит" за Орбана и пообещал экономическое процветание Венгрии

01:08 11.04.2026 Сб
2 мин
Вся мощь США будет использована в пользу Венгрии?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп и Виктор Орбан (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пообещал Венгрии экономическое процветание, если страной после выборов продолжит руководить нынешний премьер-министр Виктор Орбан.

"Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь США для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо в этом нуждаются", - заявил Трамп.

Он добавил, что США "рады инвестировать в будущее процветание", которое, по словам лидера США, будет обеспечено "благодаря дальнейшему руководству Орбана".

Выборы в Венгрии и поддержка Орбана со стороны США

Напомним, что уже в эти выходные в Венгрии пройдут парламентские выборы, которые фактически решат, будет ли Виктор Орбан дальше премьер-министром этой страны.

Недавно Politico писало, что президент США Дональд Трамп бросает все силы на то, чтобы помочь Орбану остаться у власти. В частности, в страну прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы поддерживать премьера.

Так, во время визита Вэнс заявил, что наибольший вклад в усилия закончить войну РФ против Украины сделали Трамп и Орбан.

Также мы писали, что Вэнс на предвыборном митинге позвонил Трампу, и тот публично "признался" Орбану в любви.

