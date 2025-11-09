ua en ru
Трамп знайшов винних у шатдауні в США: заявив про "терор демократів"

США, Неділя 09 листопада 2025 19:28
UA EN RU
Трамп знайшов винних у шатдауні в США: заявив про "терор демократів" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що у тривалому призупиненні роботи федерального уряду країни (шатдауні) винні демократи, які нібито не дають ухвалити федеральний бюджет на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що американський народ нібито страждає через "терор демократів", які, мовляв, закрили уряд, щоб змусити адміністрацію продовжувати субсидування програми охорони здоров'я Obamacare.

"Акції найбільших страхових компаній зросли в ціні (деякі більш як на 1000%!) з моменту прийняття Obamacare. Тим часом страхові внески американців більш ніж подвоїлися, всупереч обіцянкам Обами", - написав Трамп.

Президент США заявив, що гроші з Obamacare повинні передаватися безпосередньо людям "на купівлю кращого медичного обслуговування та створення конкуренції". Саме це питання, за його словами, нібито стало причиною шатдауну.

"Я готовий працювати з обома партіями над вирішенням цієї проблеми, як тільки уряд відновить роботу. Досить тероризувати американців. Вистачить нав'язувати політики, що провалилися!" - додав він.

Шатдаун та його наслідки

Зазначимо, що шатдаун - призупинення роботи федерального уряду США через відсутність погодженого фінансування - триває 39 днів та побив усі антирекорди, раніше встановлені у Сполучених Штатах.

За оцінками економістів, щоденні збитки для економіки США сягають близько 15 мільярдів доларів. Бюджетні обмеження вже відчули на собі численні федеральні агентства. Авіакомпанії США скасували вже понад 1000 авіарейсів.

Окрім цього, через шатдаун американських військових у Німеччині відправляють до фудбанків. Приблизно 37 тисяч американських солдатів, розміщених у Німеччині, ризикують залишитись без зарплати за листопад.

Але, що значно гірше, через тривале часткове закриття уряду США було затримано експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для союзників по НАТО та України.

