Трамп знайшов винних у шатдауні в США: заявив про "терор демократів"

Президент США Дональд Трамп заявив, що у тривалому призупиненні роботи федерального уряду країни (шатдауні) винні демократи, які нібито не дають ухвалити федеральний бюджет на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що американський народ нібито страждає через "терор демократів", які, мовляв, закрили уряд, щоб змусити адміністрацію продовжувати субсидування програми охорони здоров'я Obamacare.

"Акції найбільших страхових компаній зросли в ціні (деякі більш як на 1000%!) з моменту прийняття Obamacare. Тим часом страхові внески американців більш ніж подвоїлися, всупереч обіцянкам Обами", - написав Трамп.

Президент США заявив, що гроші з Obamacare повинні передаватися безпосередньо людям "на купівлю кращого медичного обслуговування та створення конкуренції". Саме це питання, за його словами, нібито стало причиною шатдауну.

"Я готовий працювати з обома партіями над вирішенням цієї проблеми, як тільки уряд відновить роботу. Досить тероризувати американців. Вистачить нав'язувати політики, що провалилися!" - додав він.